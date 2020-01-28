نتنياهو: الخطة لا تتضمن عودة اللاجئين الفلسطينيين(فيديو)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن خطة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للسلام في الشرق الأوسط لا تتضمن عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى إسرائيل.
ودعا نتنياهو، في مؤتمر صحفي مع الرئيس الأمريكي، الفلسطينيين إلى الاعتراف بإسرائيل "دولة يهودية"، مشيرا إلى أنه بموجب الخطة ستحتفظ إسرائيل بالسيادة على غور الأردن كما تعترف بالمستوطنات كجزء من إسرائيل.
وقال نتنياهو إنه وافق على التفاوض مع الفلسطينيين لأن خطة ترمب تحقق توازنا وتعترف بأنه ينبغي أن تكون لإسرائيل السيادة في غور الأردن ومناطق أخرى حيث تستطيع الدفاع عن نفسها بنفسها.
وأشار نتنياهو إلى أن الخطة "ترسم مستقبلا مشرقا للإسرائيليين وللفلسطينيين وللمنطقة من خلال طرح طريق واقعي لسلام دائم".
أهم تصريحات نتنياهو:
- الخطة الأمريكية تعترف بالقدس عاصمة موحدة تحت سيادة إسرائيل.
- اسرائيل ستحتفظ بالسيادة على غور الاردن بموجب خطة السلام.
- واشنطن ستعترف بالمستوطنات كجزء من إسرائيل.
- الخطة لا تتضمن عودة اللاجئين الفلسطينيين وتدعو لحل المشكلة خارج حدود إسرائيل.
- الخطة تدعو حماس لتفكيك سلاحها وأن تكون غزة منزوعة السلاح.
- الخطة تعالج جذر الصراع وهو ضرورة اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل دولة يهودية.
- وجود سفراء عمان والبحرين والإمارات مؤشر جيد لخطة السلام في الشرق الأوسط.
- مستعد للعمل من أجل خطة سلام تضمن الكرامة للفلسطينيين وتحسن العلاقات بين إسرائيل والدول العربية.
- (ترمب) أنتم الصديق الأكبر الذي حظيت به إسرائيل في البيت الأبيض على الإطلاق.
- آمل أن يقبل الفلسطينيون وينتهزون الفرصة ويبنون مع إسرائيل مستقبل من الرخاء والسلام.
- لجاريد كوشنير: لولا حكمتك وإصرارك وعزيمتك ما كان هذا المشهد اليوم.. أعرف مدى أهمية اليهود لك ولعائلتك.. الدولة اليهودية مدينة لك امتنانا أزلياً.
- هذا اليوم يذكرني بيوم تاريخي آخر عندما أصبح الرئيس ترومان أول زعيم في العالم يعترف بدولة إسرائيل.