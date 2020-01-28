نتنياهو: الخطة لا تتضمن عودة اللاجئين الفلسطينيين(فيديو)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن خطة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للسلام في الشرق الأوسط لا تتضمن عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى إسرائيل.

ودعا نتنياهو، في مؤتمر صحفي مع الرئيس الأمريكي، الفلسطينيين إلى الاعتراف بإسرائيل "دولة يهودية"، مشيرا إلى أنه بموجب الخطة ستحتفظ إسرائيل بالسيادة على غور الأردن كما تعترف بالمستوطنات كجزء من إسرائيل.

وقال نتنياهو إنه وافق على التفاوض مع الفلسطينيين لأن خطة ترمب تحقق توازنا وتعترف بأنه ينبغي أن تكون لإسرائيل السيادة في غور الأردن ومناطق أخرى حيث تستطيع الدفاع عن نفسها بنفسها.

وأشار نتنياهو إلى أن الخطة "ترسم مستقبلا مشرقا للإسرائيليين وللفلسطينيين وللمنطقة من خلال طرح طريق واقعي لسلام دائم".

أهم تصريحات نتنياهو: