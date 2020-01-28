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سياسة

مصر "تقدر" صفقة القرن الأمريكية

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
28/1/2020

قالت مصر إنها "تقدر" الجهود الأمريكية التي تبذله للتوصل إلى "سلام شامل وعادل" للقضية الفلسطينية، وذلك في تعليقها على إعلان الرئيس الأمريكي خطته للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان: "هذا، وترى مصر أهمية النظر لمبادرة الإدارة الأمريكية من منطلق أهمية التوصُل لتسوية القضية الفلسطينية بما يعيد للشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة من خلال إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقاً للشرعية الدولية ومقرراتها."

ودعت مصر في بيانها " الطرفيّن المعنييّن بالدراسة المتأنية للرؤية الأمريكية لتحقيق السلام، والوقوف على كافة أبعادها، وفتح قنوات الحوار لاستئناف المفاوضات برعاية أمريكية".

وأعلن دونالد ترمب اليوم الثلاثاء خطته للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين والتي تعرف بـ"صفقة القرن".

وتنص الخطة الأمريكية على دولة فلسطينية منزوعة السلاح لا تشمل القدس.

كما تنص الخطة على تسوية وضع اللاجئين الفلسطينيين خارج الحدود الفلسطينية.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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