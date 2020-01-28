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سياسة

ليبيا.. قوات الوفاق تسقط طائرة "إماراتية" في مصراتة (فيديو)

28/1/2020

نشرت صفحة عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، مقطع فيديو وصورا لإسقاط طائرة مسيرة قالت إنها إماراتية تابعة لقوات خليفة حفتر شرق مدينة مصراتة فجر اليوم الثلاثاء.

وقالت قوات الوفاق: " دفاعاتنا الجوية نجحت قبل قليل في إسقاط طائرة إماراتية مسيرة لمجرم الحرب المتمرد حفتر شرق مصراتة".
ورغم دعوة مؤتمر برلين الذي عقد في 19 يناير/كانون الثاني الجاري، لوقف إطلاق النار في ليبيا، إلا أن ميليشيات حفتر، تواصل هجماتها على العاصمة طرابلس.

وذكرت "بركان الغضب" التابعة للحكومة المعترف بها دوليًا، في بيان لها، أن دفاعاتها الجوية أسقطت الطائرة شرق مصراتة (200 كلم شرق طرابلس)، عقب قصف الطائرة عدة مواقع مدنية داخل المدينة، دون الحديث عن خسائر.

وأظهرت الصور الأولية حطام الطائرة المسيرة تحترق على مساحة واسعة، وسيارة تنقل ما تبقى من حطامها مما يظهر كبر حجم الطائرة.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن شهود عيان، قولهم إن مسلحين تابعين لقوات حكومة الوفاق الوطني، أطلقوا النار بكثافة تجاه الطائرة التي كانت تحلق على ارتفاع منخفض شرق المدينة.

وفي سبتمبر/ أيلول 2019، قدمت حكومة الوفاق شكوى ضد الإمارات، أمام مجلس الأمن الدولي، بتهمة "العدائية ودعم محاولات الانقلاب على الحكومة الشرعية".

واتهمت الحكومة، نهاية الشهر ذاته، الطيران الإماراتي المسير بقصف أهداف مدنية حيوية في مدينة سرت (شرق طرابلس)؛ دعما لقوات حفتر، بينما تلتزم أبو ظبي الصمت تجاه تلك الاتهامات.

وتواصل قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجومًا متعثرًا للسيطرة على العاصمة طرابلس ، مقر حكومة الوفاق.

ورغم دعوة مؤتمر برلين الذي عقد في 19 يناير/كانون الثاني الجاري، إلى وقف إطلاق النار في ليبيا، إلا أن ميليشيات حفتر، تواصل هجماتها على العاصمة طرابلس.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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