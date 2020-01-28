لحظة بلحظة.. ردود الفعل على "صفقة القرن"

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم الثلاثاء خطته للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين والتي عرفت باسم "خطة القرن"، متعهدا بإبقاء القدس "عاصمة موحدة" لإسرائيل.
أثارت الخطة ردود فعل متباينة.
أبرز ردود الفعل:-
- الأمم المتحدة: المنظمة ملتزمة بدعم خطة السلام في الشرق الأوسط على أساس قرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الثنائية.
- الجامعة العربية: بناء على طلب فلسطين، تعقد الجامعة العربية اجتماعا طارئا على مستوى وزراء الخارجية السبت في القاهرة، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
- منظمة العفو الدولية: "خطة ترمب للسلام في الشرق الأوسط تتضمن مقترحات تخرق القانون الدولي وتعزز انتزاع إسرائيل للحقوق الفلسطينية.
- فرنسا: أعربت باريس عن "قناعتها بأن حل الدولتين طبقا للقانون الدولي والمعايير الدولية المعترف بها، ضروري لقيام سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط".
- بريطانيا: قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أن خطة السلام هي "بكل وضوح اقتراح جدي". وأكد في بيان أن "اتفاقا للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين يؤدي إلى تعايش سلمي يمكن أن يفتح آفاق المنطقة برمّتها، وأن يمنح الجانبين فرصة لمستقبل أفضل".
- ألمانيا: قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ان الحل "المقبول من الطرفين" هو وحده الذي يمكن أن "يؤدي الى سلام دائم بين الاسرائيليين والفلسطينيين".
- تركيا: اعتبرت أنقرة أن "خطة السلام الأمريكية المزعومة ولدت ميتة"، حسب بيان للخارجية التركية، الذي أضاف أنها "خطة ضم (للأراضي) تهدف إلى نسف حل إقامة الدولتين وإلى سلب الأراضي الفلسطينية".
- روسيا: دعت روسيا الإسرائيليين والفلسطينيين للشروع في "مفاوضات مباشرة" لإيجاد "تسوية مقبولة للطرفين"، وقال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف "لا نعرف ما إذا كان المقترح الأميركي مقبولاً للطرفين أم لا. علينا أن ننتظر ردود فعل الأطراف المعنية".
- الأردن: أكد الأردن الثلاثاء أن إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية وفق حل الدولتين وعلى خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967 "سبيل وحيد للسلام".
- انتقد رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة خطة ترمب "المشؤومة" للسلام واعتبر إعلانها "يوماً أسود" للقضية الفلسطينية.
- مصر: أكدت القاهرة في بيان للخارجية المصرية "تدعو مصر الطرفيّن المعنييّن للدراسة المتأنية للرؤية الأمريكية لتحقيق السلام، والوقوف على كافة أبعادها، وفتح قنوات الحوار لاستئناف المفاوضات برعاية أمريكية، لطرح رؤية الطرفيّن الفلسطيني والإسرائيلي إزاءها".
- السعودية: جددت المملكة تأكيدها على دعم كافة الجهود الرامية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
- الإمارات: اعتبرت دولة الإمارات العربية المتحدة ان خطة السلام "نقطة انطلاق مهمة للعودة إلى طاولة المفاوضات" مؤكدة ترحيبها بهذه "المبادرة الجادة".
- حماس تعلن رسميا رفضها خطة ترمب وتعلن أنها ستسقطها.
- فايز أبو عيطة نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح "سنبدأ العمل والمقاومة لإفشال صفقة القرن باعتبارها مشروعا لتصفية القضية الفلسطينية.
- الخارجية التركية: الخطة الأمريكية تهدف إلى القضاء على حل الدولتين وسرقة الأراضي الفلسطينية.
- مستشار للرئيس الإيراني يرفض خطة ترمب ويقول إنها "إجبار" متحيز.
- مسيرات غاضبة في الضفة الغربية وغزة رافضة لصفقة القرن.