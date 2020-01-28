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سياسة|طاجيكستان

طاجيكستان تعتقل 113 شخصا بتهمة الانتماء إلى "جماعة الإخوان المسلمين"

رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن
رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن
28/1/2020

أعلنت طاجيكستان الثلاثاء توقيف أكثر من مئة شخص لانتمائهم إلى "جماعة الإخوان المسلمين"، بينهم مسؤول حكومي وأساتذة جامعيون.

وقال النائب العام يوسف رحمان إن " الموقوفين ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، المحظورة منذ عام 2006 في الدولة".

وتابع أن عمليات التوقيف شملت 113 شخصا جرت كلها الشهر الماضي.

وقال رحمان "بين الموقوفين أشخاصا من مهن مختلفة. هناك مسؤول حكومي من إحدى المناطق الشمالية و20 موظفا في مؤسسات التعليم العالي".

وتابع "بغض النظر عن المنصب ومكان العمل، سيتم اعتقال كل المتورطين في التطرف وستتم محاسبتهم".

وقال المدعي العام إن " جماعة الإخوان المسلمين محظورة في عدد من الدول بسبب أنشطتها المتطرفة وهي تسعى لإسقاط حكومات."

وتأتي التوقيفات قبل انتخابات برلمانية تجريها طاجيكستان في مارس/آذار ستكون الأولى من دون مشاركة أحزاب ذات خلفيات دينية.

وحظرت السلطات الطاجيكية حزب النهضة الإسلامية في عام 2015 واعتبرته "منظمة إرهابية"، وأودع عدد من كبار أعضاء الحزب في السجون، ما ينهي عمليا كل معارضة محلية للرئيس إمام علي رحمن.

وشهدت طاجيكستان، أفقر دول الاتحاد السوفياتي السابق، حربا أهلية استمرت خمس سنوات بعد استقلالها عن موسكو في عام 1991.

المصدر : الجزيرة مباشر + فرانس برس
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