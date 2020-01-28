صحيفة إسرائيلية تحرض على اغتيال رئيس المخابرات التركية

نشرت صحيفة "ميكور ريشون" الإسرائيلية، المعروفة بقربها من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مقالا حرضت فيه على اغتيال رئيس المخابرات التركي هاكان فيدان على غرار الإيراني قاسم سليماني.

وحملت المقالة التي نُشرت في الصحيفة اليمينية المتطرفة عنوان "السلطان وسليماني"، عاقدة مقارنة بين رئيس المخابرات التركي وقائد قوات فيلق القدس الإيراني سليماني التي قتلته الولايات المتحدة في غارة قرب مطار بغداد في العراق.

وقالت وكالة الأناضول التركي إن المقال سرد "ادعاءات حول رئيس جهاز الاستخبارات التركي، لا أساس لها من الصحة."

وأضافت الوكالة أن، كاتب المقال "زعم وجود أوجه تشابه كثيرة بين فيدان و سليماني الذي قُتل مطلع الشهر الحالي في العاصمة العراقية".

وقال المقال إن "كلاهما يسيّران حربا بالوكالة في العراق وسوريا باسم بلديهما".

وتابع "بما أن قاسم سليماني أصبح تحت التراب مسافة ثلاثة أذرع حاليا، فقد حان الوقت للتركيز على مؤامرات توأمه رئيس جهاز الاستخبارات التركي هاكان فيدان".