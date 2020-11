شكوك دولية بشأن صفقة القرن.. وإحراق صور ترمب ونتنياهو بالضفة

أحرق فلسطينيون صورا للرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، احتجاجا على نبأ إعلان خطة صفقة القرن، بينما شككت ردود أفعال دولية في إمكانية تطبيق الخطة.

وبثت وسائل إعلام فلسطينية وناشطون صورًا ومقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر مجموعة من الشباب الفلسطينيين يحرقون صورًا لترمب ونتنياهو أمام مخيم دهيشة في بيت لحم في المناطق الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية.

يأتي ذلك بينما شككت ردود الفعل المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، في إمكانية تطبيق خطة ترمب للسلام في الشرق الأوسط بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

وقال مسؤولون ونواب وأكاديميون من مختلف دول العالم بما في ذلك إسرائيل أنه لا جدوى من "صفقة القرن" التي لا تحظى بدعم الفلسطينيين الذين لم يطلعوا على أي من تفاصيلها، ولم يشاركهم البيت الأبيض في ذلك كما فعل مع إسرائيل.

A peace plan without Palestinian voices is no plan at all.

It's a unilateral attempt to continue on a path towards instability in the Middle East, led by @realDonaldTrump and @netanyahu.

Any plan must center freedom for both Palestinians & Israelis. Anything less is injustice. https://t.co/6VSvmQ5GRn

— Rep. Mark Pocan (@repmarkpocan) January 27, 2020