شكوك دولية بشأن صفقة القرن.. وإحراق صور ترمب ونتنياهو بالضفة

أحرق فلسطينيون صورا للرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، احتجاجا على نبأ إعلان خطة صفقة القرن، بينما شككت ردود أفعال دولية في إمكانية تطبيق الخطة.

وبثت وسائل إعلام فلسطينية وناشطون صورًا ومقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر مجموعة من الشباب الفلسطينيين يحرقون صورًا لترمب ونتنياهو أمام مخيم دهيشة في بيت لحم في المناطق الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية.

فيديو .. متظاهرون أحرقوا صورة ترامب ونتانياهو أمام

الدهيشة

بيني غانتس عقب لقائه ترامب : صفقة القرن حجر اساس وساعمل بعد الانتخابات وتشكيل الحكومة على تنسيق الامر مع دول المنطقة وتحدثت مع ترامب عن اهمية الحوار مع الفلسطينيين وملك الاردن pic.twitter.com/ntbPh7YEJ8 — د. ناصر اللحام (@nasserlaham4) January 27, 2020

يأتي ذلك بينما شككت ردود الفعل المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، في إمكانية تطبيق خطة ترمب للسلام في الشرق الأوسط بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

وقال مسؤولون ونواب وأكاديميون من مختلف دول العالم بما في ذلك إسرائيل أنه لا جدوى من "صفقة القرن" التي لا تحظى بدعم الفلسطينيين الذين لم يطلعوا على أي من تفاصيلها، ولم يشاركهم البيت الأبيض في ذلك كما فعل مع إسرائيل.

A peace plan without Palestinian voices is no plan at all. It's a unilateral attempt to continue on a path towards instability in the Middle East, led by @realDonaldTrump and @netanyahu. Any plan must center freedom for both Palestinians & Israelis. Anything less is injustice. https://t.co/6VSvmQ5GRn — Rep. Mark Pocan (@repmarkpocan) January 27, 2020

وقال النائب الأمريكي مارك بوكان، إن خطة سلام تفتقد لوجود الفلسطينيين ودعمهم، و

إنها ليست خطة على الاطلاق، ووصفها بأنها محاولة من جانب واحد لمواصلة السير على طريق عدم الاستقرار في الشرق الأوسط بقيادة ترمب ونتنياهو.

وأشار إلى أن أي خطة سلام يتعين أن تركز على الحرية للفلسطينيين والإسرائيليين، وأن ما دون ذلك فهو ظلم لأحدهما على حساب الآخر.

وكان ترمب قد أشار الليلة الماضية الى أنه "من المرجح ألا يقبل الفلسطينيون خطته للسلام في البداية"، مؤكدًا أنها "(خطة) جيدة لهم ولن ننفذها بدونهم".

وأعلن ترمب، خلال لقاء جمعه برئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، مساء الاثنين، أنه سيكشف عن "صفقة القرن" في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، مؤكدًا أنها سترضي الفرقاء السياسيين في إسرائيل.

وتقترح "صفقة القرن" إقامة دولة فلسطينية بلا جيش أو سيادة، على مساحة 70% من الضفة الغربية، يمكن أن تكون عاصمتها بلدة "شعفاط" شمال شرقي القدس، وفق ما أفادت به صحيفة "يديعوت احرونوت" اليمينية الإسرائيلية يوم الأحد الماضي.

بدوره، أكد عمير بيرتس زعيم حزب العمال الإسرائيلي على ضرورة وقف أي خطوات أحادية الجانب فيما يتعلق بضم الأراضي لإسرائيل، مشيرًا إلى أن تطبيق الصفقة يعد أمرًا مستبعدًا دون وجود طرف فلسطيني وفي ظل غياب ما يعرف بحل الدولتين.

יו"ר העבודה-גשר-מרצ @amirperetz: "חייבת להיות התנגדות מוחלטת לסיפוח חד צדדי. כל שינוי בחלוקת שטח חייב להיות מתוך הסכמה ומתוך מו"מ. מי שחושב שאפשר לבוא ולהחיל תוכנית כזו בלי צד פלסטיני, טועה. הכול צריך להיות מתוך ראייה של שתי מדינות לשני עמים" pic.twitter.com/xFrsidLrrC — חדשות 13 (@newsisrael13) January 27, 2020

كما قلل إعلاميون عرب من أهمية الصفقة باعتبارها منحازة كليًا لليمين الصهيوني وأنها ستقود إلى نسف الحق الفلسطيني في استعادة الأراضي المحتلة باستخدام القوة العسكرية من جانب إسرائيل.

افعلوا ما شئتم.. وقولوا ما شئتم.. وتآمروا ما شئتم.. في النهاية فلسطين لنا #صفقة_القرن #اليقين — Assaad Taha أسعد طه (@Assaadtaha) January 27, 2020

هذا، وقال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم إن مصير صفقة القرن هو الفشل الحتمي كونها جزءاً من مشاريع ومحاولات تصفية للقضية الفلسطينية.