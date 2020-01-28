البث الحي
سياسة

شاهد: مقتل وإصابة عشرات المتظاهرين برصاص قوات الأمن في العراق

28/1/2020

نقلت وكالة الأناضول عن مصدر طبي عراقي وشهود عيان أن متظاهرا قتل برصاص قوات الأمن في مدينة الكوت مركز محافظة واسط جنوبي البلاد.

وقال مصدر طبي في مديرية صحة واسط لوكالة أنباء الأناضول إن المتظاهر قتل جراء تلقيه رصاصة في منطقة الرأس بمدينة الكوت، بينما وصل عدد إصابات المتظاهرين بالرصاص والغاز المسيل للدموع إلى 23 ، أحدهم جروحه خطرة.

وفي وقت سابق، أصيب 15 شخصا بحالات اختناق بعد إطلاق قوات الأمن قنابل الغاز المسيلة للدموع على المتظاهرين وسط مدينة الكوت.

وأظهرت مقاطع فيديو عمليات كر وفر في المدينة فيما يسمع صوت إطلاق الرصاص.

ولليوم الرابع على التوالي، استمرت المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن العراقية في وسط العاصمة بغداد.

وأظهرت مقاطع أخرى إطلاق قوات الأمن الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين في ساحتي الوثبة والخلاني ومناطق قريبة منهما وسط بغداد.

وقال مصدر في دائرة صحة بغداد إن 9 متظاهرين على الأقل أصيبوا بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

ومنذ السبت، تشن قوات الأمن حملة منسقة لتفريق المتظاهرين في ساحات يعتصمون بها منذ أشهر في مسعى لإنهاء الاحتجاجات.

وجاء هذا التحرك المفاجئ بعد ساعات من انسحاب أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من الساحات إثر إعلان الأخير سحب دعمه للحراك الشعبي.

ودانت 16 دولة غربية الإثنين "الاستخدام المفرط والمميت للقوة من قبل قوات الأمن العراقية والفصائل المسلحة ضد المتظاهرين المسالمين منذ 24 يناير/كانون الثاني، ضمنهم متظاهرو بغداد والناصرية والبصرة (جنوب)".

وقال بيان مشترك صادر عن سفراء أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا وهولندا والنرويج والسويد وإيطاليا وإسبانيا

وكرواتيا وفنلندا والمجر وبولندا ورومانيا لدى العراق، إن "قوات الأمن والفصائل المسلحة تواصل استخدام الذخيرة الحية مما أدى لمقتل وإصابة العديد من المدنيين، في حين يتعرض بعض المحتجين إلى الترويع والاختطاف، رغم الضمانات التي قدمتها الحكومة.

المصدر : الأناصول + الجزيرة
المزيد من سياسة

السلطات المصرية تعتقل المدير التنفيذي لمنظمة حقوقية بارزة

(فيسبوك)

الخطوط التركية تبدأ شحن لقاحات كورونا لـ400 وجهة حول العالم

طائرات الشحن التركية تبدأ نقل لقاح فيروس كورونا المستجد من الصين إلى أنحاء العالم (رويترز)

بومبيو يصبح أول وزير خارجية أمريكي يزور هضبة الجولان المحتل

بومبيو خلال زيارته للجولان المحتل (رويترز)

انفجار بخط الغاز في شمال سيناء وتنظيم الدولة يعلن مسؤوليته (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)