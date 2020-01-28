شاهد: ترمب يعلن "صفقة القرن" للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خطته للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين والتي توصف ب "صفقة القرن".
وأعلن ترمب الخطة قائلا إنها ستلقى قبولا لدى الإسرائيليين
أبرز تصريحات ترمب:
- ستبقى القدس العاصمة الموحدة لإسرائيل.
- آن الأوان للعالم الإسلامي أن يصحح الخطأ الذي ارتكبه عام 1948 بمهاجمة إسرائيل.
- لن نطلب من إسرائيل أن تتنازل عن أمنها.
- خطتي قد تكون الفرصة الأخيرة للفلسطينيين للحصول على دولة مستقلة.
- ستضمن خطة السلام دولة فلسطينية متصلة الأراضي
- اليوم نخطو خطوة كبيرة نحو السلام.
- إسرائيل مكان مقدس ووعد غليظ بالنسبة للإسرائيليين.
- بناء السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين شكل التحدي الأكبر بالنسبة للإدارات الأمريكية.
- نتنياهو قال لي إنه جاهز لتبني خطتي للسلام كأساس للتفاوض.
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خطتي ستمنح الفلسطينيين عاصمة في القدس الشرقية حيث سنقوم بافتتاح سفارة لنا فيها.
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خطتي لا بد أن تكون منصفة للفلسطينيين وتمنحهم دولة وإلا فلن تكون عادلة.
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أرسلت إلى عباس رسالة مفادها أن لدى الفلسطينيين 4 سنوات لدراسة خطتي للسلام.
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أخبرت عباس بأن الأراضي الفلسطينية لن تخضع للتطوير لمدة 4 سنوات وستكون فرصة لإبرام السلام.
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قلت لعباس إذا قبلتم بخطتي سنكون إلى جانبكم لمساعدتكم في بناء دولتكم.
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مستعدون للتعاون مع كل الأطراف لتحقيق هذه الرؤية والعديد من الدول مستعدة للتعاون معنا.
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أشكر الإمارات والبحرين وعمان على العمل الرائع الذي قاموا به وإرسال سفرائهم للاحتفال معنا اليوم.
أبرز تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
- الخطة الأمريكية تعترف بالقدس عاصمة موحدة تحت سيادة إسرائيل.
- خطة ترمب للسلام تعالج جذر الصراع وهو ضرورة اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل دولة يهودية.
- قررت أن أعتمد خطة ترمب كأساس لحل الصراع.
- يسعدني أن أرى سفراء الإمارات والبحرين وعمان هنا وهذا مؤشر على المستقبل والحاضر.
- هذا اليوم يذكرني بيوم تاريخي آخر عندما أصبح الرئيس ترومان أول زعيم في العالم يعترف بدولة إسرائيل.
- خطة ترمب للسلام خطة استثنائية.
- الخطة الأمريكية تعترف بالقدس عاصمة موحدة تحت سيادة إسرائيل.
- إسرائيل مستعدة للتفاوض مع الفلسطينيين فورا.
- بغض النظر عن قرار الفلسطينيين فإن إسرائيل ستبقي على الوضع الراهن للسنوات الأربع المقبلة.
- يحدونا الأمل أن ينتهز الفلسطينيون فرصة هذه الخطة وأن تحذو حذوها الدول العربية لإحلال السلام.
- خطة ترمب للسلام تقدم التوازن الحقيقي وبفضلها سنفتح باب المفاوضات مع الفلسطينيين.