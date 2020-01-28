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شاهد: ترمب يعلن "صفقة القرن" للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

28/1/2020

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خطته للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين والتي توصف ب "صفقة القرن".

وأعلن ترمب الخطة قائلا إنها ستلقى قبولا لدى الإسرائيليين

أبرز تصريحات ترمب:
  • ستبقى القدس العاصمة الموحدة لإسرائيل.
  • آن الأوان للعالم الإسلامي أن يصحح الخطأ الذي ارتكبه عام 1948 بمهاجمة إسرائيل.
  • لن نطلب من إسرائيل أن تتنازل عن أمنها.
  • خطتي قد تكون الفرصة الأخيرة للفلسطينيين للحصول على دولة مستقلة.
  • ستضمن خطة السلام دولة فلسطينية متصلة الأراضي
  • اليوم نخطو خطوة كبيرة نحو السلام.
  • إسرائيل مكان مقدس ووعد غليظ بالنسبة للإسرائيليين.
  • بناء السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين شكل التحدي الأكبر بالنسبة للإدارات الأمريكية.
  • نتنياهو قال لي إنه جاهز لتبني خطتي للسلام كأساس للتفاوض.

  • خطتي ستمنح الفلسطينيين عاصمة في القدس الشرقية حيث سنقوم بافتتاح سفارة لنا فيها.

  • خطتي لا بد أن تكون منصفة للفلسطينيين وتمنحهم دولة وإلا فلن تكون عادلة.

  • أرسلت إلى عباس رسالة مفادها أن لدى الفلسطينيين 4 سنوات لدراسة خطتي للسلام.

  • أخبرت عباس بأن الأراضي الفلسطينية لن تخضع للتطوير لمدة 4 سنوات وستكون فرصة لإبرام السلام.

  • قلت لعباس إذا قبلتم بخطتي سنكون إلى جانبكم لمساعدتكم في بناء دولتكم.

  • مستعدون للتعاون مع كل الأطراف لتحقيق هذه الرؤية والعديد من الدول مستعدة للتعاون معنا.

  • أشكر الإمارات والبحرين وعمان على العمل الرائع الذي قاموا به وإرسال سفرائهم للاحتفال معنا اليوم.

أبرز تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
  • الخطة الأمريكية تعترف بالقدس عاصمة موحدة تحت سيادة إسرائيل.
  • خطة ترمب للسلام تعالج جذر الصراع وهو ضرورة اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل دولة يهودية.
  • قررت أن أعتمد خطة ترمب كأساس لحل الصراع.
  • يسعدني أن أرى سفراء الإمارات والبحرين وعمان هنا وهذا مؤشر على المستقبل والحاضر.
  • هذا اليوم يذكرني بيوم تاريخي آخر عندما أصبح الرئيس ترومان أول زعيم في العالم يعترف بدولة إسرائيل.
  • خطة ترمب للسلام خطة استثنائية.
  • الخطة الأمريكية تعترف بالقدس عاصمة موحدة تحت سيادة إسرائيل.
  • إسرائيل مستعدة للتفاوض مع الفلسطينيين فورا.
  • بغض النظر عن قرار الفلسطينيين فإن إسرائيل ستبقي على الوضع الراهن للسنوات الأربع المقبلة.
  • يحدونا الأمل أن ينتهز الفلسطينيون فرصة هذه الخطة وأن تحذو حذوها الدول العربية لإحلال السلام.
  • خطة ترمب للسلام تقدم التوازن الحقيقي وبفضلها سنفتح باب المفاوضات مع الفلسطينيين.

 

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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