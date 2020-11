ردا على ترمب.. الرئاسة الفلسطينية تنشر خرائط لمراحل الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين

نشر حساب الرئاسة الفلسطينية على موقع تويتر خرائط توضح مراحل الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وكتب تعليقا على الخرائط باللغة الإنجليزية: "يتطلب تحقيق السلام أولاً وقبل كل شيء احترام المبادئ الأساسية للقانون الدولي والالتزام بها".

وأضاف: "تعترف الخطة الأمريكية باحتلال إسرائيل وضم الأراضي المحتلة التابعة لدولة فلسطين بشكل غير قانوني".

جاءت التغريدة مصحوبة بهاشتاغ "السلام لا الفصل العنصري" #PeaceNotApartheid.

Achieving peace requires first and foremost respect and adherence to the fundamental principals of international law. The U.S. plan recognizes Israel's illegal colonization and annexation of occupied lands belonging to the State of Palestine. #PeaceNotApartheid pic.twitter.com/nfG6keX8hq

وفي وقت سابق نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خريطة للحدود المقترحة للدولتين الإسرائيلية والفلسطينية حسب خطة السلام التي أعلنها في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض بصحبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ونشر ترمب الخريطة معلقا باللغات العربية والعبرية والإنجليزية في تغريدات مختلفة.

وكتب ترمب بالعربية: "هذا ما قد تبدو عليه دولة فلسطين المستقبلية بعاصمة في أجزاء من القدس الشرقية".

فيما كتب بالإنجليزية: "سأقف دائما مع دولة إسرائيل ومع الشعب اليهودي. أدعم تماما أمنهم وسلامتهم وحقهم في العيش داخل أرضهم التاريخية. حان وقت السلام!".

