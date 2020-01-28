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تعرف على رئيس الوزراء القطري الجديد خالد بن خليفة

رئيس الوزراء القطري الجديد الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني وهو يؤدي اليمين القانونية
رئيس الوزراء القطري الجديد الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني وهو يؤدي اليمين القانونية
28/1/2020

قالت وكالة الأنباء القطرية إن رئيس الوزراء الجديد الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، أدى اليمين القانونية اليوم الثلاثاء أمام أمير قطر، بعد استقالة الشيخ عبدالله بن ناصر.

وكان الشيخ خالد بن خليفة رئيسًا للديوان الأميري منذ نوفمبر/تشرين ثاني 2014، وكان قبل ذلك مديرًا لمكتب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني منذ توليه الحكم.

وهو من مواليد الدوحة عام 1968، وفيها تلقى تعليمه ما قبل الجامعي، وحصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الولايات المتحدة الأمريكية عام 1993.

والتحق في بداية عمله بشركة قطر للغاز المسال المحدودة وعمل فيها حتى 2002، لينتقل بعدها للعمل في مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، (2002-2006).

رئيس الوزراء القطري الجديد الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني

وفي مارس 2006 التحق بالعمل في الديوان الأميري بمكتب ولي العهد، وعُيّن مديرا لمكتب السكرتير الخاص لولي العهد في 11 يوليو/تموز 2006، إلى أن تولى منصب مدير مكتبه في يناير/كانون ثان 2007.

ونشر الديوان الأميري القطري أمرًا أميريًا ثالثا يتضمن التشكيلة الوزارية الجديدة بعد استقالة الشيخ عبدالله بن ناصر.

ولم تتضمن التشكيلة أي تغيير في المناصب الوزارية باستثناء تولى الشيخ خالد بن خليفة منصبي رئيس الوزراء ووزير الداخلية وهما نفس المنصبين اللذين كان يتولاهما رئيس الوزراء المستقيل.

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المصدر : الجزيرة مباشر
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