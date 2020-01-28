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ترمب ينشر خارطة للحدود المقترحة للدولتين الإسرائيلية والفلسطينية

ترمب (يمين) مستقبلا نتنياهو (يسار) في البيت الأبيض
ترمب (يمين) مستقبلا نتنياهو (يسار) في البيت الأبيض
28/1/2020

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خارطة للحدود المقترحة للدولتين الإسرائيلية والفلسطينية حسب خطة السلام التي أعلنها في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض.

ونشر ترمب الخارطة معلقا باللغات العربية والعبرية والإنجليزية في تغريدات مختلفة.

وكتب ترمب باللغة العربية: "هذا ما قد تبدو عليه دولة فلسطين المستقبلية بعاصمة في أجزاء من القدس الشرقية".

وأعاد البيت الأبيض نشر تغريدة ترمب.

فيما كتب ترمب بالإنجليزية: "سأقف دائما مع دولة إسرائيل ومع الشعب اليهودي. أدعم تماما أمنهم وسلامتهم وحقهم في العيش داخل أرضهم التاريخية. حان وقت السلام!".

 

 

المصدر : تويتر
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