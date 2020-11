ترمب ينشر خارطة للحدود المقترحة للدولتين الإسرائيلية والفلسطينية

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خارطة للحدود المقترحة للدولتين الإسرائيلية والفلسطينية حسب خطة السلام التي أعلنها في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض.

ونشر ترمب الخارطة معلقا باللغات العربية والعبرية والإنجليزية في تغريدات مختلفة.

وكتب ترمب باللغة العربية: "هذا ما قد تبدو عليه دولة فلسطين المستقبلية بعاصمة في أجزاء من القدس الشرقية".

وأعاد البيت الأبيض نشر تغريدة ترمب.

فيما كتب ترمب بالإنجليزية: "سأقف دائما مع دولة إسرائيل ومع الشعب اليهودي. أدعم تماما أمنهم وسلامتهم وحقهم في العيش داخل أرضهم التاريخية. حان وقت السلام!".

I will always stand with the State of Israel and the Jewish people. I strongly support their safety and security and their right to live within their historical homeland. It's time for peace! pic.twitter.com/lKwQ9IKTUG

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 28, 2020