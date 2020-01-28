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أهالي شرائع النخل يناشدون أمير مكة إنقاذهم من التهجير (فيديو)

الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة
الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة
28/1/2020

ناشد أهالي منطقة شرائع النخل أمير منطقة مكة، إنقاذهم من إزالة منازلهم التي يسكنونها منذ عشرات السنين، رغم استخراج بعضهم الصكوك، بحسب صحيفة سبق السعودية.

وعبر وسم (#إزالة_شرايع_النخل_بمكة) الذي تصدر قائمة الأكثر تداولًا على تويتر بالسعودية، واصل الأهالي مطالبهم مؤكدين أنهم "يملكون صكوكًا شرعية على مواقعهم يعود تاريخها إلى عام ١٢٩٨هـ، إضافة إلى وجود مركز تابع للإمارة منذ ثمانين عامًا، ومركز صحي، ومجمع مدارس بنين وبنات، وخدمات مكتملة"، بحسب الصحيفة.

https://twitter.com/4Ge31k/status/1222001653014061056?ref_src=twsrc%5Etfw

وتعود الأزمة إلى منازعة في حدود الملكية بين إحدى الشركات العقارية وسكان حي شرائع النخل في مكة المكرمة.

وقال محمد المالكي لـ"سبق":"وصل الأمر إلى تمليك أكثر من ٤ ملايين متر لإحدى الشركات على كامل حي شرائع النخل بمكة، وتهجير أهالي القرية البالغ عددهم١٠ آلاف".

أما عبيد الهذلي فقال إن "أهل شرائع النخل يسكنونها منذ أكثر من 100 عام، وما زالت بيوتهم من الطين شاهدة وقائمة حتى اليوم، وتأسست فيها مدرسة الشرائع العليا الابتدائية عام 1369هـ، التي تعتبر من أقدم المدارس بالسعودية".

https://twitter.com/hassanalasir/status/1221843040165421057?ref_src=twsrc%5Etfw

وأظهرت لقطات تلفزيونية عجوزا سعودية وهي تشكو من سعي السلطات في مكة المكرمة لتهجيرها من منزلها الذي عاشت فيه سنين طويلة.

https://twitter.com/alawain2030/status/1221893747337654273?ref_src=twsrc%5Etfw

وتفاعل النشطاء مع الوسم مطالبين بحماية السكان البالغ عددهم نحو 10 آلاف شخص. 

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المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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