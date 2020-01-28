أبو مازن: صفقة القرن لن تمر وستذهب إلى مزبلة التاريخ

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للسلام في الشرق الأوسط "لن تمر وستذهب إلى مزبلة التاريخ.

وقال الرئيس الفلسطيني ردا على إعلان ترمب للخطة إنها "لن تمر وستذهب إلى مزبلة التاريخ كما ذهبت مشاريع التآمر في هذه المنطقة".

وأضاف عباس عقب اجتماع القيادة الفلسطينية "هذه المؤامرات والمخططات إلى فشل وزوال ولن تسقط حقاً ولن تنشئ التزاما… وسنعيد هذه الصفعة صفعات إن شاء الله".

ووصف الرئيس الفلسطيني الخطة بأنها مؤامرة، وقال موجها حديثه لترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "القدس ليست للبيع، وكل حقوقنا ليست للبيع والمساومة وصفقة المؤامرة لن تمر".

وذكر عباس أنه "يكفي أن الخطة اعتبرت القدس عاصمة لإسرائيل، أما الباقي فهو جديد ومهم، لكن أول القصيدة كُفر".

وأضاف "إذا كانت القدس ليس عاصمة للدولة الفلسطينية، فكيف سنقبل بذلك؟ مستحيل أي طفل عربي مسلم أو مسيحي أن يقبل بذلك".

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