شاهد: ووهان الصينية تتحول لمدينة "أشباح".. أين سكانها؟

تحولت مدينة ووهان الصينية، إلى ما يشبه مدينة الأشباح، بعد الذعر من تفشي وباء كورونا الجديد الذي بدأ انتشاره من المدينة أواخر 2019، وقامت السلطات بعزلها إلى جانب 10 مدن أخرى.

وأظهرت لقطات مصورة على منصات التواصل، شوارع المدينة ومتاجرها ومؤسساتها ووسائل النقل، وهي شبه خالية من الناس ومظاهر الحياة.

وارتفعت حالات الوفاة حتى أمس الأحد، إلى 81 بالإضافة إلى 2800 مصاب، وهي أرقام مخيفة أثارت فزع الصينيين في المدينة المغلقة.

كما تم الإبلاغ عن حالات في هونغ كونغ ومكاو وتايوان وتايلاند والولايات المتحدة، وكذلك أستراليا وكندا وفرنسا واليابان وماليزيا ونيبال وسنغافورة وكوريا الجنوبية وفيتنام. ولم يتم الإبلاغ عن وفيات خارج الصين.

Clip appearing to show Wuhan's empty subway yesterday evening pic.twitter.com/1nIsLT5TIX — Kenrick Davis (@Xiguaken) January 23, 2020

ووصفت منظمة الصحة العالمية التفشي يوم الخميس الماضي بأنه حالة طوارئ في الصين، لكنها لم تصل إلى حد وصفه بأنه حالة طوارئ عالمية.

ولعدوى فيروس كورونا مجموعة واسعة من الأعراض من بينها الحمى والسعال وضيق التنفس وصعوبات في التنفس، ويمكن أن تسبب حالات الإصابة الشديدة الالتهاب الرئوي ومتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد والفشل الكلوي والوفاة.

ومن المعتقد أن الفيروس نشأ في أواخر العام الماضي في سوق للأطعمة في ووهان كان يبيع حيوانات برية بطريقة غير مشروعة.

ويعتقد الباحثون الصينيون أنه ربما انتقل إلى البشر من الثعابين والتي بدورها ربما أصيبت به من الخفافيش. وتباع الثعابين والخفافيش في سوق ووهان.

https://twitter.com/croalxbis/status/1221489882083790848?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/__AurelieW/status/1221541956569841666?ref_src=twsrc%5Etfw

The impact on China’s holiday economy from #CoronavirusOutbreak must be epic. This is a Shanghai to Beijing flight – middle of lunar new year – and I boarded late. Didn’t fill up anymore than this. Never been on a mainland route so empty before #Wuhan pic.twitter.com/Y3m9lmVnu3 — Bill Birtles (@billbirtles) January 26, 2020

Shanghai to Beijing flight, mid Lunar New Year – what should be the peak travel time of the year. Plane is almost empty. Cabin crew getting everyone to register their details on paper forms. The economic hit of #CoronavirusOutbreak won’t just affect China. #Wuhan pic.twitter.com/3ixta7aaSc — Bill Birtles (@billbirtles) January 26, 2020

WUHAN under siege Day 3

This hospital out where I am on the edge of the city is not busy at all it is scary empty in dongxihu. Director of the hospital asked me to volunteer over at one of the main center so I’ll be going over there tomorrow wish me luck pic.twitter.com/44e32I3W6C — Dr. Dyana ADama @ExEduToday (@ExEduToday) January 25, 2020