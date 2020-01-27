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سياسة

شاهد: فرار يدمي القلب لسوريين خائفين من قصف النظام

27/1/2020

أظهرت لقطات تلفزيونية عمليات نزوح تدمي القلب لسوريين فارين من قصف قوات النظام السوري وروسيا لقرى وبلدات في ريفي إدلب الجنوبي والشرقي وخوفاً من مخاطر تقدم قوات النظام السوري برياً.

وهاجم ناشطون النظام السوري وروسيا واصفين الهجوم الروسي السوري على إدلب بأنه "قيامة"، لهول المشاهد التي مرت على إدلب اليوم ونزوح الآلاف من المدنيين نحو المجهول.

كما أظهرت صور جوية ومقاطع فيديو أعدادا كبيرة من سيارات النازحين أثناء هروبهم من القصف.

وقالت منظمة منسقو الاستجابة في سوريا إن الآلاف من النازحين توافدوا على مناطق أريحا وسراقب وخان السبل بريف إدلب باتجاه المخيمات الحدودية مع تركيا.

المصدر : الجزيرة مباشر
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