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سياسة|السعودية

شاهد: عجوز سعودية تشكو هدم منزلها والتهجير في مكة

27/1/2020

أظهرت لقطات تلفزيونية عجوز سعودية وهي تشكو من سعي السلطات في مكة المكرمة لتهجيرها من منزلها الذي عاشت فيه سنين طويلة بسبب نزاع على الملكية بين شركة عقارية وسكان حي في مكة.

وأطلق سكان حي "شرائع النخل" في منطقة مكة مناشدة طالبوا فيها إنقاذهم من إزالة منازلهم التي يعيشون فيها منذ عشرات السنين.

وتداول نشطاء هاشتاغ (#إزالة_شرايع_النخل_بمكة) مطالبين بحماية السكان البالغ عددهم نحو 10 آلاف شخص.

تأتي عمليات الهدم بعد قضية منازعة في حدود الملكية بين إحدى الشركات العقارية وسكان الحي.

https://twitter.com/ueJt5/status/1221352270849331203?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/itzim3/status/1221537034831048707?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر
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