شاهد: عجوز سعودية تشكو هدم منزلها والتهجير في مكة

أظهرت لقطات تلفزيونية عجوز سعودية وهي تشكو من سعي السلطات في مكة المكرمة لتهجيرها من منزلها الذي عاشت فيه سنين طويلة بسبب نزاع على الملكية بين شركة عقارية وسكان حي في مكة.

وأطلق سكان حي "شرائع النخل" في منطقة مكة مناشدة طالبوا فيها إنقاذهم من إزالة منازلهم التي يعيشون فيها منذ عشرات السنين.

وتداول نشطاء هاشتاغ (#إزالة_شرايع_النخل_بمكة) مطالبين بحماية السكان البالغ عددهم نحو 10 آلاف شخص.

تأتي عمليات الهدم بعد قضية منازعة في حدود الملكية بين إحدى الشركات العقارية وسكان الحي.

#ازاله_شرايع_النخل_بمكه نطالب خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين برفع الظلم عنا نحن سكان شرائع النخل فموعدنا مع إزالة منازلنا غداً بفعل الفساد وتعاون المفسدين في إخفاء الحقيقة عن المسؤولين في الدوائر الحكومية فحسبنا الله ونعم الوكيل — أبو ماهر الهذلي (@mashsa0) January 25, 2020

#ازاله_شرايع_النخل_بمكه ظلم في دولة عدل مصيبة

إنه فساد المتنفذين الذين يسعون للحيلولة بين المواطنين والشرع

لماذا لا تحال القضية للحاكم الشرعي للفصل فيها — جابر الثبيتي🇸🇦 (@Jabermnj) January 25, 2020

https://twitter.com/ueJt5/status/1221352270849331203?ref_src=twsrc%5Etfw

#ازاله_شرايع_النخل_بمكه شكلت لجنة للإزالة وقطع الكهرباء وليست لحل القضية وإحالتها إلى الشرع حسبنا الله ونعم الوكيل pic.twitter.com/IDEc38EJvi — خالد (@k_123h) January 25, 2020

https://twitter.com/itzim3/status/1221537034831048707?ref_src=twsrc%5Etfw