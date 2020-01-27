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سياسة

شاهد: الأمن العراقي يطلق قنابل الدخان في وجوه المتظاهرين

27/1/2020

أظهر مقطع فيديو صوره ناشط عراقي وبثه على صفحته في فيسبوك إطلاق قوات الأمن العراقي قنابل الدخان المسيل للدموع بشكل مباشر على وجوه المتظاهرين في ساحة الوثبة وسط بغداد.

ويظهر الفيديو اصطفاف عناصر أمن يرتدون الزي الأسود ووجوهم مغطاة أمام عشرات المتظاهرين ويقومون بتسديد بنادقهم بصورة مباشرة على أجساد المتظاهرين وإطلاق قنابل الدخان عليهم.

وأكد الناشط أن تصويره للفيديو كان قبل يومين إلا أنه قام بنشره اليوم في صفحته في فيسبوك.

وأظهرت صور سابقة مقتل عشرات المتظاهرين بسبب اختراق قنابل الدخان لأجسادهم خلال قمع قوات الأمن العراقي للاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ قرابة 4 أشهر.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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