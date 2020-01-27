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سياسة|أفغانستان

سقوط طائرة عسكرية أمريكية في أفغانستان (فيديو)

صورة لحطام الطائرة
صورة لحطام الطائرة
27/1/2020

قالت حركة طالبان إنها أسقطت طائرة عسكرية أمريكية في وسط أفغانستان مما أدى إلى مقتل جميع العسكريين الذين كانوا على متنها.

وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان في بيان "الطائرة التي كانت في مهمة تجسس، جرى إسقاطها في منطقة ده ياك بإقليم غزني".

وأضاف أن كل من كانوا على متنها وبينهم ضباط كبار لقوا حتفهم.

وتسيطر حركة طالبان على جزء من الإقليم.

وفيما قال الجيش الأمريكي إنه يتقصى التقارير المتعلقة بتحطم الطائرة، نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين، طلبوا عدم ذكر أسمائهم، أن الطائرة أمريكية ووصفوها بالصغيرة.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور على مواقع التواصل حطاما لطائرة من طراز "بومبارديه إي 11 أيه" في حقل تغطيه الثلوج. وبدا ذيل الطائرة سليماً وكان يحمل شعار سلاح الجو الأمريكي.

وبحسب طالبان، كانت الطائرة "في مهمة مراقبة". ويستخدم سلاح الجو الأمريكي هذا النوع من الطائرات في مهام المراقبة الإلكترونية.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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