ترمب: خطة القرن ترضي الإسرائيليين ولن يقبلها الفلسطينيون "في البداية"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن "من المرجح ألا يقبل الفلسطينيون خطته للسلام في البداية، مؤكدا أنها "جيدة لهم ولن ننفذها بدونهم".

وأعلن ترمب، خلال لقاء جمعه برئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، أنه سيكشف عن "صفقة القرن" الثلاثاء، مؤكدا أنها سترضي الفرقاء السياسيين في إسرائيل.

أهم تصريحات ترمب:

خطتي للسلام في الشرق الأوسط ستكون لها فرصة للنجاح وسيتم الإعلان عنها مساء الثلاثاء.

من المرجح ألا يقبل الفلسطينيون خطة السلام في البداية ولكنها جيدة لهم ولن ننفذها بدونهم.

على الفلسطينيين قبول خطة السلام لأنها جيدة لهم.

خطتي للسلام منطقية جدا للجميع. نحن قريبون جداً من السلام.

الخطة مهمة للشرق الأوسط سيحبها نتنياهو وخصمه.

نعتقد أننا سوف نحظى في النهاية بدعم الفلسطينيين.

سوف نرى ما سوف يحدث، إذا ما وافقوا فسوف يكون شيئا رائعا للجميع، وإذا لم يفعلوا فإن الحياة لا تتوقف.

الفلسطينيون لا يعيشون حياة جيدة. ومثلما تعلمون لقد قطعنا المساعدات عنهم.

ويقصد ترمب بخصم نتنياهو، بيني غانتس زعيم تحالف "أزرق- أبيض" الذي سيلتقي هو الآخر الرئيس الأمريكي في وقت لاحق الإثنين.

أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فأشاد مرارا بالرئيس الأمريكي، وقال: "أنت أعظم صديق حظت به إسرائيل في البيت الأبيض".

وأثنى نتنياهو على الخطة الأمريكية قائلاً: "صفقة القرن هي فرصة القرن ولن نتنازل عنها".

وخاطب الرئيس الأمريكي قائلاً: "شكراً على كل ما فعلته من أجل إسرائيل، وآمل أن نتمكن غدا في مواصلة صناعة التاريخ".

موقف حماس

حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قال في بيان إن " صفقة القرن نكبة جديدة ضد الشعب الفلسطيني، وعدوان أمريكي إسرائيلي مزدوج على فلسطين، مواجهتها وإفشالها وحماية مصالح شعبنا واجب علينا جميعًا، ومسؤولية الكل الفلسطيني".

وأضاف البيان أن " هذا يتطلب مواقف وقرارات مسؤولة وشجاعة تنبثق عن لقاءات قيادية وطنية جامعة تتحمل مسؤولية المرحلة وتبعاتها؛ بإعلان النفير العام، وتصعيد الفعل الوطني الشعبي والمقاوم بأشكاله المختلفة في كل أنحاء فلسطين، بالتوازي مع قرارات رسمية مهمة لرئيس السلطة الفلسطينية، مرتكزاتها توفير عوامل ومتطلبات نجاح المواجهة الفعلية للصفقة."