باحث يحلل نشاط وائل غنيم على تويتر خلال 10 أيام.. ماذا وجد؟

نشر باحث سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر، تتضمن معلومات وإحصائيات عن استخدام الناشط المصري وائل غنيم لحسابه على تويتر خلال الأيام العشرة الماضية.

وقال الباحث مارك أون جونز، الأستاذ المساعد بجامعة حمد بن خليفة في قطر، إن غنيم غرد أكثر من 3 آلاف تغريدة منذ 16 يناير/كانون الثاني 2020، أي ما يعادل 18% من مجموع تغريداته منذ إنشاء حسابه على تويتر منذ عشر سنوات، في عام 2009، حيث تبلغ مجموع تغريداته اليوم حوالي 17.500 تغريدة.

وأضاف أنه بعد تحليل 2500 تغريدة والبيانات الواردة من حسابه، فإن اسم أمير قطر من ضمن الأسماء الأكثر ذكرا في تغريدات غنيم، حيث ذكره أكثر من 470 مرة، كما أشار غنيم إلى حساب أمير قطر على تويتر أكثر من أي شخص آخر.

وظهرت وسوم مثل #أغلقوا_الجزيرة ، #قطر2020 ضمن الوسوم الأكثر استخداما في تغريدات غنيم.

ونشر مارك رسما بيانيا يوضح أوقات التغريد وعدد التغريدات في الفترة بين 17 إلى 25 يناير/كانون ثاني، مشيرا إلى أن غنيم كان يغرد في جميع الأوقات ولم يتوقف نشاطه حتى خلال أوقات النوم المعتادة. متسائلا عن السبب وراء ذلك. هل هو مرض؟ على حد قوله.

وتفاعل غنيم مع تغريدات مارك، إذ أعاد تغريدة حول نسبة استخدامه لحسابه خلال الفترة الأخيرة، والتساؤل عن سبب تغريده في جميع الأوقات.

وفي رسم بياني آخر، أوضح مارك أن غنيم كان يستخدم تويتر عبر هاتف أيفون وأندرويد بالإضافة لمتصفح الويب.

وختم مارك سلسلة تغريداته باستبعاد احتمال جدولة التغريدات للنشر تلقائيا، وحتى لو صح ذلك فإنه لا يفسر سبب زيادة معدل التغريدات اليومي من 4 تغريدات إلى أكثر من 3 آلاف في عشرة أيام.

[Thread] 1/ Data would suggest something very strange is going on with @Ghonim's account. Wael has tweeted approximately 3186 tweets since 16th January 2020. His total number of tweets ever is 17400 – since 2009. That means 18% of all his tweets have been sent in the past 10 days pic.twitter.com/A1Y8szzLHV

— Marc Owen Jones (@marcowenjones) January 25, 2020