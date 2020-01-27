البث الحي
سياسة

العراق.. قتيلان برصاص الأمن وسقوط صواريخ داخل السفارة الأمريكية

مجمع السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء في بغداد
مجمع السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء في بغداد
27/1/2020

قتل متظاهران عراقيان، أمس الأحد، في مواجهات بين محتجين وقوات الأمن بالعاصمة بغداد، وجرح شخص على الأقل بهجوم صاروخي استهدف المنطقة الخضراء وطال مطعما بمجمع السفارة الأمريكية.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر طبي، ارتفاع عدد المصابين جراء الرصاص الحي وحالات الاختناق بالغاز المسيل للدموع، إلى 33 محتجًا، بينما أفادت مفوضية حقوق الإنسان العراقية بمقتل 12 محتجًا في بغداد وذي قار، خلال يومين.

وتدور المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن منذ صباح أمس بساحة الوثبة، في محاولات الأمن إعادة فتح جسر السنك الذي أغلقه المتظاهرون.

وعادت الاحتجاجات قوية في مدن عراقية عدة، تخللتها مواجهات واشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين، ما أسفر عن إصابة عشرات المتظاهرين في الناصرية، كما هاجمت مجموعات مسلحة ساحة الحبوبي وأحرقت خيم المعتصمين.

واتجهت قوات الأمن نحو التصعيد منذ مطلع الأسبوع الجاري، باقتحام يتخلله العنف المفرط، لساحات الاعتصام، في تحرك مفاجئ جاء بعد ساعات من انسحاب أنصار مقتدى الصدر من الساحات.

من ناحية أخرى، أصيب شخص واحد على الأقل بجروح جراء سقوط 3 صواريخ كاتيوشا من أصل خمسة استهدفت مساء أمس المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد، ما أسفر عن أضرار في قاعة طعام داخل مجمع السفارة الأمريكية، وفق مسؤولين أمريكيين.

وشجب رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبدالمهدي استهداف السفارة الأمريكية، وقال إن هذا التصرف "الانفرادي" غير المسؤول يضر بالمصالح العليا للبلاد، مؤكدا التزام الحكومة بحماية جميع البعثات الدبلوماسية وفق القانون.

وفي الآونة الأخيرة، تعرضت السفارة الأمريكية في بغداد لهجمات صاروخية متكررة، لكن هذه هي المرة الأولى التي تسقط فيها الصواريخ داخل مجمع السفارة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

الإمارات تبحث عن "عقارات فخمة" لسفارتها وبعثتها في إسرائيل

الإمارات وإسرائيل توصلتا إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بمباركة أمريكية (الجزيرة)

السلطات المصرية تعتقل المدير التنفيذي لمنظمة حقوقية بارزة

(فيسبوك)

الخطوط التركية تبدأ شحن لقاحات كورونا لـ400 وجهة حول العالم

طائرات الشحن التركية تبدأ نقل لقاح فيروس كورونا المستجد من الصين إلى أنحاء العالم (رويترز)

بومبيو يصبح أول وزير خارجية أمريكي يزور هضبة الجولان المحتل

بومبيو خلال زيارته للجولان المحتل (رويترز)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

بعد فايزر وموديرنا.. لقاح ثالث لكورونا يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن

لقاح ثالث يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن (روتيرز)