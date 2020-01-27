العراق.. قتيلان برصاص الأمن وسقوط صواريخ داخل السفارة الأمريكية

قتل متظاهران عراقيان، أمس الأحد، في مواجهات بين محتجين وقوات الأمن بالعاصمة بغداد، وجرح شخص على الأقل بهجوم صاروخي استهدف المنطقة الخضراء وطال مطعما بمجمع السفارة الأمريكية.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر طبي، ارتفاع عدد المصابين جراء الرصاص الحي وحالات الاختناق بالغاز المسيل للدموع، إلى 33 محتجًا، بينما أفادت مفوضية حقوق الإنسان العراقية بمقتل 12 محتجًا في بغداد وذي قار، خلال يومين.

وتدور المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن منذ صباح أمس بساحة الوثبة، في محاولات الأمن إعادة فتح جسر السنك الذي أغلقه المتظاهرون.

وعادت الاحتجاجات قوية في مدن عراقية عدة، تخللتها مواجهات واشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين، ما أسفر عن إصابة عشرات المتظاهرين في الناصرية، كما هاجمت مجموعات مسلحة ساحة الحبوبي وأحرقت خيم المعتصمين.

الآن من امام السفارة الامريكية في بغداد #السفارة_الأميركية pic.twitter.com/p8TTMVoaJv — mothnaa (@mothnaa1986) January 26, 2020

واتجهت قوات الأمن نحو التصعيد منذ مطلع الأسبوع الجاري، باقتحام يتخلله العنف المفرط، لساحات الاعتصام، في تحرك مفاجئ جاء بعد ساعات من انسحاب أنصار مقتدى الصدر من الساحات.

من ناحية أخرى، أصيب شخص واحد على الأقل بجروح جراء سقوط 3 صواريخ كاتيوشا من أصل خمسة استهدفت مساء أمس المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد، ما أسفر عن أضرار في قاعة طعام داخل مجمع السفارة الأمريكية، وفق مسؤولين أمريكيين.

وشجب رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبدالمهدي استهداف السفارة الأمريكية، وقال إن هذا التصرف "الانفرادي" غير المسؤول يضر بالمصالح العليا للبلاد، مؤكدا التزام الحكومة بحماية جميع البعثات الدبلوماسية وفق القانون.

وفي الآونة الأخيرة، تعرضت السفارة الأمريكية في بغداد لهجمات صاروخية متكررة، لكن هذه هي المرة الأولى التي تسقط فيها الصواريخ داخل مجمع السفارة.