أكاديمي إماراتي يهدد بإرسال الجيش المصري للقتال في ليبيا

قال الأكاديمي الإماراتي البارز الدكتور عبد الخالق عبدالله، إن الجيش المصري قادر على حسم معركة طرابلس خلال 24 ساعة، إذا لم تتمكن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر من حسمها.

وعبد الله يعمل أستاذا للعلوم السياسية بجامعة الإمارات، وهو مغرد شهير مقرب من السلطات الحاكمة في بلاده، وتعرفه بعض وسائل الإعلام بأنه مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

وقال عبدالله في تغريدة على صفحته بموقع تويتر، أمس الأحد، "إذا لم يتمكن الجيش الوطني الليبي من حسم معركة طرابلس قريبا فالجيش المصري وحده قادر خلال 24 ساعة من حسم معركة طرابلس وإنهاء معاناة سكانها وتحريرهم من سيطرة مليشيات مسلحة وأخرى إرهابية تسيطر على قرار حكومة الوفاق الفاقدة لأي شرعية".

اذا لم يتمكن #الجيش_الوطني_الليبي من حسم معركة طرابلس قريبا فالجيش المصري وحده قادر خلال 24 ساعة من حسم معركة طرابلس وانهاء معاناة سكانها وتحريرهم من سيطرة مليشيات مسلحة واخرى ارهابية تسيطر على قرار حكومة الوفاق الفاقدة لاي شرعية. — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) January 26, 2020

ويذكر أن حكومة الوفاق الوطني الليبية، مقرها في العاصمة طرابلس، ومعترف بها دوليا، وتحظى بدعم الأمم المتحدة، وكان قد تشكلت في فبراير/شباط 2016 بموجب اتفاق الصخيرات.

وتتصدى حكومة الوفاق الوطني لهجوم تشنه قوات حفتر على طرابلس منذ أبريل/نيسان الماضي.

ويحظى حفتر بدعم من الإمارات ومصر والسعودية ومرتزقة من روسيا، بينما تدعم تركيا قوات الحكومة الشرعية.

هذا اعتراف منك بان الجيش المصري مخترق منكم ويتبع تعليمات #ابوظبي — محسن اليزيدي (@mohsinQtr) January 26, 2020

ولماذا الجيش المصري!!!! بأي حق تتحدث عن جيش بلدنا!! الأجدر بك ان تتحدث عن جيشكم الذي يقول عنه الامريكان انه جيش اسبرطة الجديدة، اذا كانت طرابلس تهمك فإذهب لتحريرها بنفسك و ليس بدماء ابناء مصر — Mohamed (@Mohamed19759120) January 26, 2020