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سياسة

أثار ضجة.. متظاهر يحمل طفله في مواجهة خراطيم المياه (فيديو)

27/1/2020

واجه أحد المحتجين في ساحة رياض الصلح بالعاصمة اللبنانية بيروت، خراطيم المياه التي استخدمتها قوات الأمن لتفريق المتظاهرين، وهو يحمل طفله بين يديه.

وتعرض الأب لانتقادات واسعة بعد انتشار الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي، جراء هذا التصرف الذي يعرض حياة ابنه للخطر، واتهمه ناشطون بأنه يستخدم طفله "كدرع بشري".

وفسر مغردون آخرون، تصرف الرجل كأنه يريد توصيل رسالة للشرطة بأنه وابنه أعزلين، وأنه ربما لم يستطع التحرك من مكانه خشية الانزلاق بطفله مع تدافع المياه بقوة.

وظهر الرجل في الفيديو يحمل ابنه ويتحدى خراطيم المياه، بينما يسمع صراخ الطفل ثم تدخل أحد المتظاهرين وسحب الولد من بين يدي أبيه.

وفي مقطع آخر تداوله ناشطون، وقيل إنه للشخص ذاته لكن هذه المرة معه طفلين قال إنهما ابناه، أتى بهما إلى ساحات التظاهر لإيصال رسالة إلى المحتجين والأمن بالتهدئة وعدم التصعيد في وجود أطفال.

وتتواصل الاحتجاجات في لبنان، في ظل رفض المتظاهرين للحكومة التي شكلتها أحزاب الأكثرية الحاكمة ووصفوها بحكومة "المحاصصة السياسية"، واعتبروها لا تلبي مطالبهم وهددوا بإسقاطها، ودعوا رئيس الوزراء حسان دياب للتنحي.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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