آخر ما كتبته المدونة التونسية لينا بن مهني قبل وفاتها

توفيت المدوِنة التونسية لينا بن مهني التي كانت في طليعة الثورة ضد نظام زين العابدين بن علي العام 2011، عن 36 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وعانت الشابة الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان من القصور الكلوي الذي لازمها عدة أعوام.

وطرح اسم بن مهني نهاية عام 2011 مرشحة لنيل جائزة نوبل للسلام عقب الثورة التي أطاحت ببن علي.

وكتبت لينا لأعوام عن تجاوزات نظام بن علي قبل سقوطه، رغم الأخطار التي كانت تواجهها. وكانت تتنقل إلى عدة مدن مهمشة داخل البلاد لتكتب عن معاناتها في مدونتها "بنيّة تونسية".

ونقلت بن مهني الاحتجاجات الأولى ضد السلطة من خلال تصويرها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت لينا أول المدونين الذين وصلوا إلى ولاية سيدي بوزيد نقطة انطلاق الثورة، عقب إضرام البائع المتجول محمد البوعزيزي النار في جسده احتجاجا على احتجاز السلطات المحلية بضاعته في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2010.

ومثلت يومياتها عن الثورة، التي نشرتها بالعربية والفرنسية والإنجليزية، تتويجا لالتزامها بالنضال ضد الديكتاتورية.

ونشرت الشابة الراحلة في 2011 كتابا بالفرنسية بعنوان "بنية تونسية: مدونة من أجل ربيع عربي".

وواصلت بعد ذلك نضالها من أجل الحقوق الأساسية في تونس، وشاركت، رغم هشاشة وضعها الصحي، في عدة مظاهرات كان من أبرزها مبادرة لتحسين وضع المكتبات في السجون.

وعاشت بن مهني التي تعمل في تدريس اللغة الإنجليزية في جامعة تونس، معاناة في الأشهر الأخيرة من حياتها نددت خلالها بأوضاع مستشفيات العاصمة.

ونشرت لينا الأحد عبر حسابها على تويتر رابطا لآخر تدوينة لها على مدونتها "بنية تونسية"، تحت عنوان "مجرد رأي"، تناولت فيها موضوع العنف، بعد يوم من وقفة احتجاجية نظمها حزب الدستوري الحر ونشطاء تونسيون للتنديد بما أسموه "العنف السياسي".

مجرد رأي https://t.co/DcuzlOGKzL — lina ben mhenni (@benmhennilina) January 25, 2020

وكانت جملة "وداعا أستاذي العزيز. الله يرحمك"، آخر ما كتبته على صفحتها على فيسبوك نعيا لأستاذها طاهر اللباسي العميد السابق لكلية الآداب والعلوم الإنسانية والذي توفي الأحد.

ونعى رئيس الوزراء التونسي المكلف إلياس الفخفاخ لينا ووصفها "بأيقونة الحراك المدني" في تغريدة أعلن فيها وفاتها عبر حسابه على تويتر.

أيقونة الحراك المدني في ذمّة الله، رحم الله @benmhennilina ورزق أهلها جميل الصبر والسلوان.#Tunisia pic.twitter.com/cTGmfUvNSa — Elyes Fakhfakh (@ElyesFakhfakh) January 27, 2020

وقال رئيس الحكومة الأسبق مهدي جمعة "فقدت تونس اليوم حرة من حرائرها (…) امرأة حرة عاشت قوية لآخر أيامها".