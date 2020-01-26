البث الحي
سياسة|السودان

محتجون سودانيون: شركة إماراتية خدعت أبناءنا وأرسلتهم للحروب كمرتزقة (فيديو)

وقفة لأهالي الشباب السودانيين الذين تعرضوا للخداع من قبل شركة إماراتية
وقفة لأهالي الشباب السودانيين الذين تعرضوا للخداع من قبل شركة إماراتية
26/1/2020

نظم أهالي شباب سودانيين وقفة احتجاجية أمام السفارة الإماراتية في الخرطوم للمطالبة بمعرفة مصير أبنائهم الذين لا يستطيعون التواصل معهم منذ أن سافروا للعمل في الإمارات.

وقال الأهالي إن شركة أمنية إماراتية خدعت أبناءهم وأجبرتهم وأرسلتهم للقتال في ليبيا واليمن، رغم أنهم سافروا للإمارات للعمل في كحراس أمنيين.

وأضاف الأهالي "أبناؤنا في عداد المختفين قسريا ولا نستطيع التواصل معهم منذ أن سافروا للإمارات قبل أشهر".

وقال عبد الله الطيب يوسف، شقيق أحد الشباب الذين سافروا إلى الإمارات للعمل هناك في وظيفة حارس أمن، في حديث للجزيرة مباشر، إن التواصل مع شقيقه كان يتم عبر الواتساب لأنهم لم يكن يسمح لهم باستخدام الهاتف في إجراء الاتصالات.

وأضاف أن شقيقه أخبرهم يوم الأربعاء الماضي، وكان آخر تواصل معه، بأن مسؤولين خيروهم بأن يذهبوا لليبيا أو اليمن، لمساندة الجيش الإماراتي.

وقال إنه لم يتواصل مع أحد من المسؤولين في الحكومة السودانية بخصوص الأمر، في حين تواصلوا مع الوكالة التي قامت بتسفيرهم، وأوضح لهم مدير الوكالة بأنه سيتم التواصل مع شقيقه يوم الأحد.

وأشار الطيب إلى أن شقيقه سافر لتحسين ظروفه المادية، وطالب بإعادته والالتزام ببنود العقد الذي تم إبرامه بالعمل كحارس أمن وعدم تسفيره إلى أي جهة أخرى، أو إرجاعه إلى السودان.

كانت أسرة أحد ضحايا شركات الأمن الإماراتية، طلبت من الحكومة الانتقالية والشعب السوداني الوقوف بجانبهم لمعرفة مصير ابنهم الذي سافر إلى الإمارات منذ 3 أشهر.

وروت الأسرة تفاصيل قضية خداع تعرض لها عدد من الشباب السودانيين، كانوا قد تقدموا للعمل حراسا أمنيين في الإمارات بواسطة إحدى الشركات، غير أنهم تفاجأوا بغير ذلك حيث طلب منهم دخول معسكر تدريبي على السلاح لمدة 3 أشهر.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

الإمارات تبحث عن "عقارات فخمة" لسفارتها وبعثتها في إسرائيل

الإمارات وإسرائيل توصلتا إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بمباركة أمريكية (الجزيرة)

السلطات المصرية تعتقل المدير التنفيذي لمنظمة حقوقية بارزة

(فيسبوك)

الخطوط التركية تبدأ شحن لقاحات كورونا لـ400 وجهة حول العالم

طائرات الشحن التركية تبدأ نقل لقاح فيروس كورونا المستجد من الصين إلى أنحاء العالم (رويترز)

بومبيو يصبح أول وزير خارجية أمريكي يزور هضبة الجولان المحتل

بومبيو خلال زيارته للجولان المحتل (رويترز)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)