لا وقت للمرحاض.. كورونا يجبر أطباء الصين على ارتداء الحفاضات

قالت صحيفة الواشنطن بوست، إن أطباء الصين وعمال الرعاية الصحية على الخطوط الأمامية في مواجهة فيروس كورونا الجديد، يرتدون حفاضات للكبار لأنهم لا يملكون وقتا للذهاب إلى الحمّام.

ومنذ انتشاره في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أثار انتشار فيروس كورونا الجديد قلقًا عالميًا، واضطرت الصين لعزل مدينة ووهان التي بدأ منها انتشار الوباء ومدن أخرى.

وأكدت الصين أمس إصابة 1975 شخصا بفيروس كورونا الجديد، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 56.

وكشفت مقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع، حالة الذعر داخل مستشفيات المدينة المعزولة، وازدحام أروقتها بالمرضى والممرضين والطواقم الطبية المجهدة، وجميعهم يرتدون بدلات واقية، وحفاضات للكبار لعدم توفر وقت لخلع الملابس الواقية والذهاب إلى المراحيض.

بالإضافة إلى ذلك، لا يوجد عدد كافٍ من المستشفيات أو الأسرّة أو الأطباء والممرضات، ولا حتى قفازات مطاطية وأقنعة وجه كافية.

وتعاني المرافق الطبية من نقص شديد في المعدات الواقية مثل الأقنعة الجراحية، والبدلات الواقية على كامل الجسم، والنظارات الواقية.

كما لا تملك مستشفيات المدينة، المساحات ولا المعدات أو الموظفين للمرضى القلقين الذين يسعون لاختبارات تشخيصية وعلاج للعدوى المشتبه بها، بالإضافة إلى النقص الحاد في أطباء الرعاية الصحية الأولية.

وأعلنت حكومة مقاطعة هوبي حالة الطوارئ من المستوى الأول يوم الجمعة، وهي أعلى مستوى لحدث الصحة العامة. وهذا يعني أن الحكومة المحلية يمكنها تعبئة الأفراد والمعدات في محيط الوباء وفرض حصار إقليمي.

كما فرضت أربع مقاطعات وأربع مدن أخرى -بيجين وشانغهاي وتيانجين وتشونغتشينغ- حالات طوارئ من المستوى الأول.

وكتبت ممرضة تعمل في مستشفى ووهان عبر تطبيق ويشات الصيني الشهير "الوضع هنا قاتم"، وأضافت "جميع المستشفيات الرئيسية في ووهان ممتلئة بالحد الأقصى ولا يوجد مجال لقبول أي حالات جديدة".

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، أصدرت المستشفيات والسلطات الصحية طلبات عاجلة للتبرع بالإمدادات الأساسية مثل الأقنعة.

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