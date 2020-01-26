لأول مرة.. إسرائيل تسمح لمواطنيها بالسفر إلى السعودية

وقع وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي على مرسوم يسمح للإسرائيليين بزيارة السعودية، لأول مرة في تاريخ البلاد، بالتنسيق مع وزارة الخارجية وجهات أخرى.

وقالت صفحة " إسرائيل تتكلم بالعربية" على فيسبوك، إن هذه الخطوة ستسمح للإسرائيليين بزيارة السعودية "لأداء مناسك الحج والعمرة ولحضور اجتماعات مع رجال أعمال".

وسبق أن زار عدد من الإسرائيليين السعودية بصورة غير رسمية، ومنهم صحفيون ومدونون وإعلاميون، كما استقبل ناشط سعودي معروف بتطبيعه مع تل أبيب عددا من الإسرائيليين في منزله في الرياض.

وقبل أيام، بثت صفحة "إسرائيل بالعربية" على تويتر، تقريرا أعده الصحفي الإسرائيلي "هنريك زيمرمان" من مدينة جدة السعودية لقناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية، للمرة الأولى منذ فتحت المملكة أبوابها لاستقبال سياح من خمسين بلدا مختلفا، وأوضحت الصفحة أن الصحفي جواز سفر أجنبي.