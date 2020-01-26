طلال أبو غزالة: قيمة "أمازون" تزيد عن مجموع اقتصاد 96 دولة بالعالم

قال طلال أبو غزالة رجل الأعمال والخبير الاقتصادي، إن شركة أمازون تزيد في قيمتها عن تريليون دولار وهو ما يزيد عن مجموع اقتصاد 96 دولة حول العالم.

قال طلال أبو غزالة رجل الأعمال والخبير الاقتصادي لموقع الجزيرة مباشر، إن 96 دولة -نصف دول العالم – تعد الأدنى في حجم الاقتصاد بالعالم، ويبلغ مجموع اقتصادها ترليون (ألف مليار) دولار.

وأضاف أن هناك شركات معرفية تعمل في فضاء الإنترنت حجمها تريليون، فشركة واحدة مثل أمازون قيمتها تزيد عن حجم اقتصاد 96 دولة في العالم وهذا يدل على وجود خطأ في النظام العالمي المغيب بشكل كامل من حيث العدالة الاجتماعية.

وأضاف أبو غزالة أنه إذا تحدثنا عن أغنى أغنياء العالم فلا يوجد أحد منهم من المنطقة العربية، إّذ إن أغنى 8 في العالم 6 منهم بالولايات المتحدة من شركات المعرفة مثل أبل وأمازون وغوغل.