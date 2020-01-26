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سياسة

شاهد: مظاهرات مناهضة للإمارات والسعودية بوسط العاصمة البريطانية

26/1/2020

احتشد اليوم الأحد عشرات النشطاء في لندن في ساحة ماربل آرش تضامنا مع ضحايا اليمن جراء الحرب ومطالبين الحكومة البريطانية بالتدخل لوقف الحرب الدائرة في اليمن والمستمرة منذ أعوام.

ورفع المحتشدون يافطات تندد بالحرب على اليمن وتدعو الحكومة لوقف التعامل العسكري وصفقات الأسلحة مع الإمارات والسعودية.

كما قام النشطاء بتوزيع منشورات توضيحية توضح الانتهاكات التي يرتكبها التحالف السعودي الإماراتي في الحرب على اليمن حيث أدت هذه الحرب إلى قتل وجرح الآلاف وتشريد الملايين إضافة إلى المجاعة والأمراض التي انتشرت نتيجة هذه الحرب الوحشية.

ودعت "الحملة الدولية من أجل العدالة" ومقرها لندن خلال الاعتصام المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف ضد انتهاكات الإمارات والسعودية وحربهما في اليمن، وإلى إثارة القضية في كل المحافل الدولية ووضع حد عاجل لهذه الممارسات والانتهاكات التي تجاوزت كل الخطوط الحمراء.

وتخلل الوقفة الاحتجاجية أيضا كلمات ألقاها النشطاء أكدوا فيها وقوفهم إلى جانب الشعب اليمني ومنددين بالحرب وداعين الحكومة والسياسة في بريطانيا العمل بكل حزم لوقف الحرب الدائرة في اليمن.

 

 

 

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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