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شاهد: غارات إسرائيلية تستهدف موقعين للمقاومة جنوبي غزة

قصف إسرائيلي على غزة
قصف إسرائيلي على غزة
26/1/2020

شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، غارات جوية على أهداف تابعة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، دون وقوع إصابات.

واستهدفت قوات الاحتلال بعدة صواريخ موقعين للمقاومة الفلسطينية شرقي خانيونس وغربها في جنوب قطاع غزة.

وأسفر القصف عن اشتعال النيران في محيط الموقع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

من ناحيته، أعلن جيش الاحتلال قصفه مواقع تابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تشمل ورشات تصنيع أسلحة، بينما ذكرت هيئة البث الإسرائيلي أن القصف استهدف نقطتي مراقبة لحماس.

ووفق القناة 13 الإسرائيلية، فإن القصف كان بزعم الرد على استمرار إطلاق البالونات "المفخخة" من قطاع غزة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قالت أمس إن عشرات المجموعات من البالونات المفخخة سقطت في مناطق تبعد عن قطاع غزة 60 كلم.

وبعد دقائق من الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، تم إطلاق بالونات مفخخة تجاه الغلاف، وفق موقع "مفزاك لايف" الإسرائيلي.

وخلال الأسابيع الماضية أطلق عدد من البالونات الحارقة تجاه المستوطنات الواقعة في نطاق ما يسمى بـ"غلاف غزة"، المتاخم للسياج الأمني الفاصل بشرق القطاع.

ويأتي استئناف إطلاق البالونات تجاه المستوطنات، بعد توقف لشهور، احتجاجًا من قبل شبان فلسطينيين على التسويف ومماطلة الاحتلال إزاء تنفيذ تسهيلات تم التوصل إليها برعاية مصرية لتخفيف الحصار الذي تفرضه عليهم إسرائيل منذ سنوات.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات ومواقع فلسطينية
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