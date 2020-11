شاهد: تساقط صينيين في شوارع ووهان بسبب فيروس كورونا

تداولت وسائل إعلام أجنبية ومنصات مواقع التواصل، مقاطع فيديو تظهر سكان مدينة ووهان الصينية وهم يتساقطون بعد تفشي فيروس كورونا الجديد.

وعزلت الصين مدينة ووهان، ومنعت السكان من مغادرتها خوفًا من انتشار الفيروس القاتل في سائر البلاد، كما أعلنت الصين عزل ما يزيد على 10 مدن أخرى، لمنع تفشي الفيروس.

وعبر وسم (CoronaVirus#) تداولت مواقع من بينها "ذا صن"، و"ثريد ريدير"، مقاطع الفيديو التي تبرز سقوط عدد من سكان المدينة فجأة بعد إصابتهم بالمرض وظهور أعراضه.

وأكدت الصين أمس إصابة 1975 شخصا بفيروس كورونا الجديد، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الوفيات بسبب هذا الفيروس إلى 56.

People KEEP FALLING DOWN in China because of the #coronavirus pic.twitter.com/hipuJ2UBHk

— Xinwei Li (@Alivia0622) January 23, 2020