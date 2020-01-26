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سياسة|الصين

شاهد: تساقط صينيين في شوارع ووهان بسبب فيروس كورونا

26/1/2020

تداولت وسائل إعلام أجنبية ومنصات مواقع التواصل، مقاطع فيديو تظهر سكان مدينة ووهان الصينية وهم يتساقطون بعد تفشي فيروس كورونا الجديد.

وعزلت الصين مدينة ووهان، ومنعت السكان من مغادرتها خوفًا من انتشار الفيروس القاتل في سائر البلاد، كما أعلنت الصين عزل ما يزيد على 10 مدن أخرى، لمنع تفشي الفيروس.

وعبر وسم (CoronaVirus#) تداولت مواقع من بينها "ذا صن"، و"ثريد ريدير"، مقاطع الفيديو التي تبرز سقوط عدد من سكان المدينة فجأة بعد إصابتهم بالمرض وظهور أعراضه.

وأكدت الصين أمس إصابة 1975 شخصا بفيروس كورونا الجديد، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الوفيات بسبب هذا الفيروس إلى 56.

وظهر الفيروس في البداية في مدينة ووهان بإقليم هوبي بوسط الصين أواخر العام الماضي وانتقل إلى مدن صينية أخرى من بينها بكين وشنغهاي بالإضافة إلى الولايات المتحدة وتايلاند وكوريا الجنوبية واليابان وأستراليا وفرنسا وكندا.

وعقدت منظمة الصحة العالمية اجتماعًا، الأربعاء الماضي، بعد إعلان الهيئة الوطنية للصحة في الصين بأن الفيروس الجديد الذي تم تحديده لأول مرة هناك، يمكن أن ينتقل من شخص لآخر، وذلك تحديد ما إذا كان ينبغي إعلان حالة طوارئ صحية عالمية.

ووصفت منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب مرضًا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة، وتنتقل الفيروسات التاجية بين الحيوانات والأشخاص.

وتشمل الأعراض الشائعة للعدوى أعراض الجهاز التنفسي السعال والحمى وضيق التنفس، وفي حالات أكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهابات الرئوية والمتلازمة التنفسية الحادة والفشل الكلوي وحتى الوفاة.

وكانت السلطات الصينية حذفت مقطع فيديو لجثث ضحايا فيروس كورونا وهي ملقاة وسط مرضى إحدى المستشفيات في مدينة ووهان التي بدأ منها الوباء في الانتشار.

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المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وكالات
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