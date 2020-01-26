شاهد: أخطاء كارثية في نسخة قرآنية ترجمتها السعودية للعبرية

حالة من الجدل الواسع انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب رصد باحث فلسطيني في الشأن الإسرائيلي أكثر من 300 خطأ في نسخة القرآن الكريم المترجمة للغة العبرية والمعتمدة من السعودية.

https://twitter.com/qurancomplex/status/1221335698554458113?ref_src=twsrc%5Etfw

استبدل اسم "المسجد الأقصى" بـ "الهيكل" ولم يذكر اسم النبي "محمد"..#شاهد أخطاء كارثية في نسخة القرآن الكريم المترجمة للغة العبرية والمعتمدة والمُدققة من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. pic.twitter.com/owVqbIzbAH — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 25, 2020

الفيديو مرعب يا مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف فهل من توضيح وسحب هذه الترجمة المظلة؟#مجمع_الملك_فهد_لطباعة_المصحف_الشريف https://t.co/N8oIRQYH7H — سارة الخثلان (@Sara_Alkhathlan) January 26, 2020