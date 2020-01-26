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سياسة|السعودية

شاهد: أخطاء كارثية في نسخة قرآنية ترجمتها السعودية للعبرية

26/1/2020

حالة من الجدل الواسع انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب رصد باحث فلسطيني في الشأن الإسرائيلي أكثر من 300 خطأ في نسخة القرآن الكريم المترجمة للغة العبرية والمعتمدة من السعودية.

https://twitter.com/qurancomplex/status/1221335698554458113?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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