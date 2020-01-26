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سياسة

سياسي عراقي: "حقيبة دبلوماسية" كانت السبب في اغتيال سليماني

قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني (وسط)
قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني (وسط)
26/1/2020

قال سياسي عراقي إن "حقيبة دبلوماسية" كانت تحوي سر الزيارة الأخيرة لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني إلى العراق كانت سببا في مقتله في غارة أمريكية ببغداد.

وأضاف إحسان الشمري، رئيس مركز التفكير السياسي ومستشار رئيس الوزراء السابق، أن فريقا خاصا كانت أولويته العثور على هذه الحقيبة "شديدة التحصين" والتي قال إن بداخلها سر الزيارة الأخيرة لسليماني.

ولم يذكر الشمري من أين استقى تلك المعلومات كما أنه لم يقدم دليلا يعضد موقفه.

وقتل سليماني في الثالث من يناير/كانون الثاني الجاري في غارة أمريكية استهدفت موكبه بالقرب من مطار بغداد الدولي ما أشعل فتيل التوتر في المنطقة.

المصدر : الجزيرة
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