دفاع ترمب يبدأ مرافعاته ويحذر من المساس بنتائج الانتخابات

حذر فريق الدفاع عن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال مرافعاتهم الأولى أمام الكونغرس، السبت، من محاولة المساس بنتائج الانتخابات، فيما قال ترمب إنه يتم التعامل معه بشكل غير عادل.

وحذر فريق الدفاع، خلال جلسة مقتضبة عقدت استثنائيا، من محاولة المساس بنتائج صناديق الاقتراع، وذلك بعد مرافعة الديموقراطيين المطالبة إلى العزل.

وقال بات سيبولوني محامي البيت الأبيض الذي تحدث أولا "نعتقد أنه عندما تسمعون الحقائق… ستتأكدون أن الرئيس لم يرتكب أي خطأ".

وأضاف في الجلسة التي استغرقت نحو ساعتين أن المدعين العامين الديموقراطيين في قضية العزل لم ينجحوا في تقديم قضيتهم.

وقال سيبولوني إن الديمقراطيين يطلبون من مجلس الشيوخ "إسقاط نتائج الانتخابات الأخيرة"، مضيفاً أنهم "يطلبون منكم (عزل الرئيس) من دون أي دليل.. يطلبون منكم تمزيق بطاقات الاقتراع في جميع أنحاء هذا البلد".

وأضاف أنه "لا يمكننا القبول بذلك.. دعوا الأمريكيين يقررون، هذا ما كان ليريده الآباء المؤسسون".

ووعد سيبولوني بإنهاء الجزء الثاني من هذه المحاكمة التاريخية بطريقة "فعالة وسريعة" لكي يتمكن الأمريكيون من التركيز على الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.

أما الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فكتب على تويتر إن "أي شخص نزيه يشاهد هذه المحاكمة البرلمانية اليوم سيكون قادرا على رؤية كيف يتم معاملتي بشكل غير عادل، وهذا في الوقاع خدعة حزبية تماما، ويعرف كل شخص، بما فيهم الديمقراطيون، حقا أنه كذلك. لا ينبغي أن يحدث هذا أبدا مرة أخرى".

Any fair minded person watching the Senate trial today would be able to see how unfairly I have been treated and that this is indeed the totally partisan Impeachment Hoax that EVERYBODY, including the Democrats, truly knows it is. This should never be allowed to happen again!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 25, 2020