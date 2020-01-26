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سياسة

حملة سعودية لحذف تطبيق أمازون بسبب ولي العهد

أرشيفية
أرشيفية
26/1/2020

أثارت حملة دشنها مغردون موالون للسلطات السعودية جدلًا واسعًا بين المغردين بالمملكة، عقب مطالبتها بحذف تطبيقي شركة أمازون و"سوق دوت كوم" التابع لها.

تأتي الحملة ردًا على اتهام ولي العهد السعودي باختراق هاتف مالك الشركة الملياردير الأمريكي جيف بيزوس.

وطالب المغردون المؤيدون للحملة بحذف تطبيقات أمازون بسبب "حملة التشويه التي شنها بيزوس عبر صحيفة الواشنطن بوست ضد المملكة السعودية ومحمد بن سلمان".

وسخر مغردون آخرون عبر وسم "#حذف امازون وسوق_كوم" من الحملة مؤكدين أنها لن تؤثر في قرار زبائن شركة التجارة الإلكترونية بالمملكة، وخاصة مع ارتفاع الأسعار المحلية والمنتجات القادمة من منطقة جبل علي في الإمارات والتي تواجه اتهامات الفساد والغش.

وتأتي هذه الحملة، بعد يومين من وسم تصدر قائمة التداول في السعودية دعا إلى مقاطعة منتجات شركة أمازون.

https://twitter.com/7madd1/status/1221373531545575424?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Muthieb1/status/1221349089595527168?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر
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