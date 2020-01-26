حملة سعودية لحذف تطبيق أمازون بسبب ولي العهد

أثارت حملة دشنها مغردون موالون للسلطات السعودية جدلًا واسعًا بين المغردين بالمملكة، عقب مطالبتها بحذف تطبيقي شركة أمازون و"سوق دوت كوم" التابع لها.

تأتي الحملة ردًا على اتهام ولي العهد السعودي باختراق هاتف مالك الشركة الملياردير الأمريكي جيف بيزوس.

وطالب المغردون المؤيدون للحملة بحذف تطبيقات أمازون بسبب "حملة التشويه التي شنها بيزوس عبر صحيفة الواشنطن بوست ضد المملكة السعودية ومحمد بن سلمان".

وسخر مغردون آخرون عبر وسم "#حذف امازون وسوق_كوم" من الحملة مؤكدين أنها لن تؤثر في قرار زبائن شركة التجارة الإلكترونية بالمملكة، وخاصة مع ارتفاع الأسعار المحلية والمنتجات القادمة من منطقة جبل علي في الإمارات والتي تواجه اتهامات الفساد والغش.

وتأتي هذه الحملة، بعد يومين من وسم تصدر قائمة التداول في السعودية دعا إلى مقاطعة منتجات شركة أمازون.

#حذف_امازون_وسوق_كوم

بالله من جد مصدقين انكم بتحاربون العالم بتغريدات وهشتاقات 😂😭!

اساساً بعد التحذيرات اللي جات بعدم الطلب من الصين كل الناس بيطلبون من أمازون واللي مو محمل التطبيق بيحمله

وسلم لي على عميد المغردين pic.twitter.com/el5lYb76Gr — منى الزهراني (@m0na007z) January 26, 2020

https://twitter.com/7madd1/status/1221373531545575424?ref_src=twsrc%5Etfw

#حذف_امازون_وسوق_كوم ماني حاذف شي وبشتري من امازون لانه بكل بساطه يوفر لي السعر والجوده ولا تنسى تخلي وطني يوقف منتجات جبل علي علشان صحتي وشكرا — تُرگيـﮯ (@turki50500) January 26, 2020

https://twitter.com/Muthieb1/status/1221349089595527168?ref_src=twsrc%5Etfw