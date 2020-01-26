ترمب يهاجم رئيس الادعاء في محاكمته والأخير يتهمه بتهديده

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن رئيس الادعاء في قضية مساءلته آدم شيف "سياسي فاسد"، فيما رأي شيف أن ترمب تعمد تهديده بما كتبه على تويتر.

وكتب ترمب على تويتر "إن آدم شيف المراوغ سياسي فاسد وربما رجل مريض للغاية. لم يدفع الثمن بعد على ما فعله ببلدنا".

Shifty Adam Schiff is a CORRUPT POLITICIAN, and probably a very sick man. He has not paid the price, yet, for what he has done to our Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2020

أما آدم شيف فقال إنه يعتقد أن الرئيس المنتمي للحزب الجمهوري تعمد تهديده عندما كتب على تويتر إنه "لم يدفع الثمن" بعد.

وردا على سؤال في مقابلة مع شبكة تلفزيون (إن.بي.سي) عما إذا كان يعتبر ذلك تهديدا قال شيف "أعتقد أنه قصد به ذلك".

ولعب شيف رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب ورئيس فريق الادعاء في محاكمة ترمب دورا محوريا في جهود الديمقراطيين لعرض سلوك ترمب باعتباره خطرا على الديمقراطية في أمريكا وفي أنحاء العالم وذلك في الدفوع أمام مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون.

وكان شيف النائب المنتمي لولاية كاليفورنيا، وهو مدع اتحادي سابق، هدفا لهجمات متكررة من ترمب ومؤيديه الجمهوريين بالكونغرس.

وبدأ محامو ترمب الدفاع عن الرئيس السبت قائلين إن جهود الديمقراطيين لعزله من منصبه ستكون سابقة "خطيرة للغاية" في عام الانتخابات.