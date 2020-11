ترمب يهاجم رئيس الادعاء في محاكمته والأخير يتهمه بتهديده

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن رئيس الادعاء في قضية مساءلته آدم شيف "سياسي فاسد"، فيما رأي شيف أن ترمب تعمد تهديده بما كتبه على تويتر.

وكتب ترمب على تويتر "إن آدم شيف المراوغ سياسي فاسد وربما رجل مريض للغاية. لم يدفع الثمن بعد على ما فعله ببلدنا".

Shifty Adam Schiff is a CORRUPT POLITICIAN, and probably a very sick man. He has not paid the price, yet, for what he has done to our Country!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2020