بالصور.. ظهور مفاجئ لعمة زعيم كوريا الشمالية بعد اختفاء 6 سنوات

كشفت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية عن أول ظهور علني لكيم كيونغ- هوي عمة الزعيم كيم جونغ أون منذ أكثر 6 سنوات.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن كيم جونج أون حضر حفلا موسيقيا بمناسبة رأس السنة القمرية الجديد السبت على مسرح في العاصمة بيونغيانغ مع زوجته ري سول جو.

وأضافت الوكالة أن كيم كيونغ-هوي حضرت الحفل في أول ظهور لها منذ إعدام زوجها جانغ سونغ ثايك، الذي كان يعتبر الرجل الثاني في بيونغيانغ، في ديسمبر/ كانون الأول 2013 بتهمة الخيانة.

ولم تظهر كيم كيونغ-هوي علانية منذ ذلك الحين، ما أثار تكهنات بشأن مصيرها.

وقالت المخابرات في كوريا الجنوبية في بيان للبرلمان في أغسطس/ آب 2017 أن كيم كيونغ-هوي كانت تقيم بالقرب من بيونغيانغ وأنها تتلقى العلاج الطبي من مرض السكري.

ولعبت كيم كيونغ-هوي، ابنة مؤسس كوريا الشمالية كيم إيل سونغ وأخت الزعيم الراحل كيم جونغ إيل، دورا كبيرا في حياة شقيقها وفي دعم الزعيم الحالي كيم جونغ أون وتوطيد حكمها، لكن تم تجريدها من مناصب حكومية رئيسية بعد إعدام زوجها غير المتوقع.