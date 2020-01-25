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سياسة

قوات الاحتلال تقتحم منزل الشيخ عكرمة صبري.. ووقفة تضامنية معه (فيديو)

25/1/2020

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى، وسلمته أمرا بإبعاده عن المسجد لمدة 4 أشهر.

ونظم مقدسيون وقفة تضامنية مع الشيخ عكرمة اليوم السبت بعد اقتحام قوات الاحتلال لمنزله.

وكان خطيب الأقصى قد تمكن من الدخول إلى المسجد أمس الجمعة، رغم قرار إسرائيل بمنعه من الدخول لمدة أسبوع.

ووصل الشيخ عكرمة صبري إلى باب الأسباط، الناحية الشمالية للمسجد الأقصى، برفقة عدد من الشخصيات المقدسية والمحامين، لكن شرطة الاحتلال الموجودة على البوابة الخارجية حاولت منعه من الدخول، بحجة قرار إبعاده عن المسجد.

وأصر الشيخ صبري، على أن من حقه الدخول إلى المسجد، وأمام إصراره تمكن من الدخول.

وحمل فلسطينيون الشيخ صبري على أكتافهم مرددين "الله أكبر" أثناء دخوله المسجد.

وقال خطيب الأقصى للجزيرة مباشر، إنه تمكن من أداء صلاة الجمعة في المسجد، مؤكدا أنه من حق كل مسلم أن يصلي في الأقصى، وأنه لا يجوز أن يمنع أي مسلم من ذلك.

ووصف الشيخ عكرمة صبري قرار المنع الصادر بحقه بأنه "ظالم ومتجاوز للصلاحيات".

والأحد الماضي، سلمت الشرطة الإسرائيلية، الشيخ صبري، أمرا بالإبعاد عن الأقصى لأسبوع.

وبعد تسلمه أمر الإبعاد، قال الشيخ صبري للصحفيين إن الشرطة الإسرائيلية طلبت منه مراجعتها، السبت، لإصدار القرار النهائي بشأن فترة إبعاده.

وبررت الشرطة الإسرائيلية الإبعاد بأن الشيخ صبري "يمارس التحريض" في خطب الجمعة وهي التهمة التي نفاها.

المصدر : الجزيرة مباشر
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