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سياسة|مصر

شاهد: محمد علي يعلن اعتزاله السياسة وغلق صفحته

25/1/2020

أعلن رجل الأعمال والفنان المصري محمد علي، اليوم السبت، اعتزاله الحياة السياسية وغلق صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكان علي قد دعا الشعب المصري إلى التظاهر اليوم في الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير، لإجبار الرئيس عبد الفتاح السيسي على الرحيل. 

وقال علي في بث مباشر على صفحته بموقع فيسبوك، إن اليوم كان بالنسبة له "الفيصل"، مشيرا إلى أنه ساعد في كشف "فساد السيسي" واعتقاله للمعارضين.
وأضاف أن عدم خروج مظاهرات في مصر يعني أحد أمرين، إما رضا الشعب المصري عن النظام، أو الخوف من القمع، مؤكدا أنه قد أدى دوره في الفترة الماضية لكنه لم ينجح.

وظهر علي لأول مرة في سبتمبر/أيلول الماضي في عدة مقاطع فيديو اتهم فيها السيسي وزوجته وقيادات في الجيش بالفساد وإهدار الملايين من أموال الدولة على بناء قصور رئاسية ومشاريع رفاهية، ودعا المصريين إلى التظاهر والمطالبة برحيل السيسي.

وبالفعل خرج آلاف المصريين في مظاهرات نادرة استجابة لدعوات محمد علي في سبتمبر/أيلول للمطالبة برحيل السيسي، واعتقلت السلطات على إثرها أكثر من 4 آلاف شخص بحسب منظمات حقوقية.

المصدر : الجزيرة مباشر
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