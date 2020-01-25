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سياسة|تركيا

شاهد: قناة تركية تنقل لحظة وقوع الزلزال أثناء برنامج على الهواء

25/1/2020

نقلت شاشة قناة محلية في ولاية شانلي أورفة التركية، الجمعة، مشاهد مباشرة للحظة وقوع زلزال قوي في ولاية ألازيغ.

وعايش مشاركون في برنامج مباشر على قناة "Edessa TV" المحلية لحظات وقوع زلزال ألازيغ.

وفي وقت سابق من مساء الجمعة، ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة قضاء سيفرجه بولاية ألازيغ على عمق 6.75 كم تحت الأرض، بحسب إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد).

بينما أعلن مرصد قنديلي لمسح الزلازل في تركيا، أن شدة الزلزال بلغت 6.5 درجات.

كما أعلنت "آفاد" لاحقا أن هزة ارتدادية بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر وقعت في قضاء سيفريجه، وأخرى بقوة 5.1 درجات وقعت في قضاء باسكيل، في ألازيغ، عقب الزلازل الذي ضرب الولاية بقوة 6.8 درجات.

وأشارت إلى أن الهزة الارتداية الأولى وقعت على عمق 7.03 كيلومتر، والثانية على عمق 10.62 كيلومتر.

وفي السياق نفسه، شعر سكان العديد من البلدان المجاورة لتركيا بالزلزال، وفي مقدمتها سوريا والعراق، علاوة عن الولايات التركية المجاورة لولاية ألازيغ.

المصدر : وكالات
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