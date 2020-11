شاهد: فيديو حذفته الصين لفيروس كورونا وهو يفتك بضحاياه

حذفت السلطات الصينية مقطع فيديو لجثث ضحايا فيروس كورونا وهي ملقاة وسط مرضى إحدى المستشفيات في مدينة ووهان التي بدأ منها الوباء في الانتشار.

ونشر المقطع الجمعة على موقعي "ويبو" الصيني وتويتر، لكن السلطات الصينية قامت بحذفه من موقع "ويبو".

وحسب موقع "سي إن إن"، تم نشر الفيديو من قبل سيدة، قالت إنها تعمل ممرضة في مستشفى الصليب الأحمر في المدينة.

ويظهر المقطع جثثا لضحايا فيروس كورونا وهي ملقاة وسط ممرات المستشفى التي كان يتواجد بها مرضى يتلقون العلاج.

كما نشر المقطع نفسه من قبل عزرا تشيونغ، الذي عرف نفسه بأنه مراسل لعدد من وسائل الإعلام الغربية من بينها صحيفة نيويورك تايمز وشبكة "سي إن إن".

وكتب تشيونغ على تويتر "تم نشر هذا الفيديو على موقع "ويبو" ولكن تم حذفه"، مضيفا أن السيدة التي تتحدث في خلفية المقطع تقول إنه تم ترك الجثث في ممرات المستشفى بدون أية إجراءات، فيما كان الأطباء يقدمون العلاج للمرضى الأخرين بجانبهم.

Huge public hygiene crisis seems to have erupted in #Wuhan . This video clip was once posted on Weibo but now deleted. The lady in the clip says dead bodies were left at hospital aisles untreated whereas doctors are taking care of other patients alongside them. #WuhanPneumonia pic.twitter.com/8ARaEHDbXC

كما أظهرت مقاطع أخرى حالات مشابهة لجثث متروكة بدون أية إجراءات صحية.

#coronoavirus

I was not about to tweet this tonight but find the VPN I am using on my PC was blocked ,I don’t feel right right now.

This is what really happening in Wuhan, both patients and doctors are mental breakdown.💔#wuhanvirus #WuhanCoronavirus pic.twitter.com/RMjp2C0KHT

— Kelly Zhang (@KellyZhang1113) January 24, 2020