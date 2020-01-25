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شاهد: فيديو حذفته الصين لفيروس كورونا وهو يفتك بضحاياه

25/1/2020

حذفت السلطات الصينية مقطع فيديو لجثث ضحايا فيروس كورونا وهي ملقاة وسط مرضى إحدى المستشفيات في مدينة ووهان التي بدأ منها الوباء في الانتشار.

ونشر المقطع الجمعة على موقعي "ويبو" الصيني وتويتر، لكن السلطات الصينية قامت بحذفه من موقع "ويبو".

وحسب موقع "سي إن إن"، تم نشر الفيديو من قبل سيدة، قالت إنها تعمل ممرضة في مستشفى الصليب الأحمر في المدينة.

ويظهر المقطع جثثا لضحايا فيروس كورونا وهي ملقاة وسط ممرات المستشفى التي كان يتواجد بها مرضى يتلقون العلاج.

كما نشر المقطع نفسه من قبل عزرا تشيونغ، الذي عرف نفسه بأنه مراسل لعدد من وسائل الإعلام الغربية من بينها صحيفة نيويورك تايمز وشبكة "سي إن إن".

وكتب تشيونغ على تويتر "تم نشر هذا الفيديو على موقع "ويبو" ولكن تم حذفه"، مضيفا أن السيدة التي تتحدث في خلفية المقطع تقول إنه تم ترك الجثث في ممرات المستشفى بدون أية إجراءات، فيما كان الأطباء يقدمون العلاج للمرضى الأخرين بجانبهم.

كما أظهرت مقاطع أخرى حالات مشابهة لجثث متروكة بدون أية إجراءات صحية.

المصدر : الجزيرة مباشر
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