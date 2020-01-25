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سياسة|تركيا

شاهد: إنقاذ 4 أشخاص من تحت الأنقاض جراء الزلزال في تركيا

25/1/2020

تمكنت فرق الإنقاذ من إخراج سيدتين من تحت الأنقاض، عقب الزلزال الذي ضرب ولاية ألازيغ شرقي تركيا.

ففي قرية غزين التابعة لقضاء "معدن" في الولاية، انتشلت الفرق امرأة حامل من تحت أنقاض مبنى منهار، بعد 12 ساعة من وقوع الزلزال. وجرى نقلها إلى المستشفى.

كما تمكنت الفرق من إنقاذ سيدة أخرى، من تحت الأنقاض بعد 13 ساعة من وقوع الزلزال بمدينة ألازيغ.

وفي وقت سابق السبت، قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في بيان مقتضب، إنه تم إنقاذ شخصين من تحت الإنقاض في ولاية ألازيغ.

وأعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 22 وفاة.

وأوضح صويلو أن الزلزال أدى إلى مصرع 18 شخصا في ولاية ألازيغ، فضلا عن 4 آخرين بولاية ملاطية.

كما أعلن إنقاذ 39 شخصًا من تحت الأنقاض.

وأكد الوزير أنه ليست هناك حالات حرجة بين مصابي الزلزال بحسب المعلومات المتوفرة.

ومساء الجمعة، ضرب زلزال بقوة 6.8 درجات ولاية "ألازيغ" (شرق)، على عمق 6.75 كم تحت الأرض، حسب "آفاد"، فيما أعلن مرصد "قنديلّي" لمسح الزلازل التابع لجامعة بوغازيتشي في إسطنبول (حكومية)، أن شدة الزلزال 6.5 درجات.

وأشار بيان صادر عن "آفاد" أن المنطقة المذكورة شهدت 10 هزات زادت قوتها عن 4 درجات بعد زلزال قضاء "سيفرجه" بولاية ألازيغ، وأن إجمال الهزات الارتدادية بلغ 148 هزة.

ولفت إلى أن عدد الوفيات وصل 20، فيما بلغ عدد المصابين 1015، في ولايات ألازيغ، وملاطية، وديار بكر، وأديامان، وباطمان، وقهرمان مرعش، وشانلي أورفا.

المصدر : وكالات
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