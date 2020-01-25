شاهد: إحراق مسجد على يد مستوطنين إسرائيليين جنوبي القدس

تجولت كاميرا الجزيرة مباشر في مسجد "البدريين" ببلدة بيت صفافا، جنوبي القدس المحتلة، الذي أحرقه مستوطنون إسرائيليون، مما تسبب في تضررأجزاء منه.

وأضرم مستوطنون النار في المسجد أمس الجمعة، وكتبوا شعارات عنصرية باللغة العبرية على جدران المسجد.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر آثار الدمار في المسجد والأضرار التي لحقت به، كما أجرت لقاءات مع عدد من الأهالي وشهود العيان عما حدث للمسجد.

وقال الشهود، إن أهالي البلدة أخمدوا النيران قبل أن تأتي على المسجد.

وعادة ما تتعرض البلدات الفلسطينية والمساجد تحديدا، لاعتداءات عنصرية متكررة من مستوطنين.

واستنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، ما وصفتها بـ"الجريمة النكراء" التي وقعت للمسجد أمس الجمعة.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية حسام أبو الرب، في بيان للوزارة، أن إحراق المسجد "يدل بشكل واضح على الهمجية، التي وصلت إليها آلة التحريض الإسرائيلية العنصرية تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين، وأن هذه الجريمة اعتداء صارخ على المسلمين ومشاعرهم".

وأوضح أنه "لم تعد هناك أماكن عبادة آمنة في ظل الاعتداءات والجرائم التي تتعرض لها من الاحتلال الإسرائيلي وقطعان مستوطنيه، وأن هذا الاعتداء هو اعتداء عنصري استفزازي جديد يضاف إلى قائمة الجرائم الإسرائيلية المتسلسلة بحق المقدسات".

وأشار إلى أن "تكرار الاعتداءات على المقدسات من حرق وإغلاق ومنع الأذان ما هو إلا دليل على حجم الهمجية الشرسة، التي ينطلق منها الاحتلال، لافتا إلى أن هذه الجريمة قد تجاوزت كل الشرائع والقوانين الدولية التي كفلت حرية العبادة وإقامة دور العبادة".

وطالب أبو الرب المؤسسات الإسلامية الدولية كمنظمة التعاون الإسلامي والمؤتمر الإسلامي والدول العربية والإسلامية بأن تعمل على إنهاء هذه الاعتداءات التي فاقت كل وصف.