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سياسة|إيران

ظريف للجبير: الدول الطبيعية لا ترتكب مذابح في قنصلياتها

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
24/1/2020

وجه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف انتقادا حادا إلى السعودية، اليوم الجمعة، قائلًا إن "الدول الطبيعية لا ترتكب مذابح في قنصلياتها".

وكان ظريف يشير إلى مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول قبل نحو عام ونصف.

وكتب ظريف على تويتر:" الدول الطبيعية لا تهاجم جيرانها ولا تكون سببا في الأزمات الإنسانية ولا ترفض الحوار"، في إشارة إلى دور الرياض في حرب اليمن.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني "رغم كل شيء، لا نضع شروطا مسبقة للحوار".

وكان ظريف يرد على تصريحات لوزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، أثناء مشاركته في منتدى دافوس الذي قال فيه "عندما تعود إيران دولة طبيعية يمكن عودة العلاقات معها".

المصدر : الأناضول
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