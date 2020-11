ظريف للجبير: الدول الطبيعية لا ترتكب مذابح في قنصلياتها

وجه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف انتقادا حادا إلى السعودية، اليوم الجمعة، قائلًا إن "الدول الطبيعية لا ترتكب مذابح في قنصلياتها".

وكان ظريف يشير إلى مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول قبل نحو عام ونصف.

وكتب ظريف على تويتر:" الدول الطبيعية لا تهاجم جيرانها ولا تكون سببا في الأزمات الإنسانية ولا ترفض الحوار"، في إشارة إلى دور الرياض في حرب اليمن.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني "رغم كل شيء، لا نضع شروطا مسبقة للحوار".

“Normal” countries don’t operate abattoirs disguised as consulates.

“Normal” countries don’t attack their neighbors, cause a humanitarian crisis, and refuse to talk.

Nonetheless, WE don’t set preconditions for dialog.

— Javad Zarif (@JZarif) January 24, 2020