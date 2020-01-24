شاهد: هدية من أردوغان تبهر ميركل

قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هدية للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم الجمعة، وذلك على هامش افتتاح الجامعة التركية الألمانية في مدينة إسطنبول.

وكانت هدية أردوغان عبارة عن مرآة عثمانية مذهبة، وأبدت ميركل عن سعادتها بالهدية، وأظهرت صور ومقاطع فيديو ميركل وهي يبدو عليها علامات الإعجاب والانبهار.

وقالت ميركل خلال مراسم افتتاح المباني الجديدة للجامعة، إن الجامعة التركية – الألمانية هي نموذج استثنائي للتعاون ورمز للشراكة بين البلدين.

وأضافت أن هذه الجامعة تقدم لطلابها الفرصة لتطوير أنفسهم والمجتمعات التي ينتمون إليها، كما أنهم سيعززون من العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكدت ميركل على أهمية جسور التعليم في إقامة الحوار بين المجتمعات المدنية، وعلاقتها مع السياسة والحكومات، مشيرة إلى الجذور المتعمقة للعلاقات التركية الألمانية.

ووصلت المستشارة الألمانية، الخميس، إلى مدينة إسطنبول، في زيارة عمل استجابة لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان.