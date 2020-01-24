شاهد: خطيب الأقصى يدخل المسجد على أكتاف المقدسيين ويكسر قرار إبعاده

دخل خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، الجمعة، المسجد المبارك، رغم قرار إسرائيل بمنعه من الدخول لمدة أسبوع ينتهي الأحد.

ووصل الشيخ عكرمة صبري إلى باب الأسباط، الناحية الشمالية للمسجد الأقصى، برفقة عدد من الشخصيات المقدسية والمحامين، لكن شرطة الاحتلال الموجودة على البوابة الخارجية حاولت منعه من الدخول، بحجة قرار إبعاده عن المسجد.

وأصر الشيخ صبري، على أن من حقه الدخول إلى المسجد، وأمام إصراره تمكن من الدخول.

وحمل فلسطينيون الشيخ صبري على أكتافهم مرددين "الله أكبر" أثناء دخوله المسجد.

وقال خطيب الأقصى للجزيرة مباشر، إنه تمكن من أداء صلاة الجمعة في المسجد، مؤكدا أنه من حق كل مسلم أن يصلي في الأقصى، وأنه لا يجوز أن يمنع أي مسلم من ذلك.

ووصف الشيخ عكرمة صبري قرار المنع الصادر بحقه بأنه "ظالم ومتجاوز للصلاحيات".

والأحد الماضي، سلمت الشرطة الإسرائيلية، الشيخ صبري، أمرا بالإبعاد عن الأقصى لأسبوع.

وبعد تسلمه أمر الإبعاد، قال الشيخ صبري للصحفيين إن الشرطة الإسرائيلية طلبت منه مراجعتها، السبت، لإصدار القرار النهائي بشأن فترة إبعاده.

وبررت الشرطة الإسرائيلية الإبعاد بأن الشيخ صبري "يمارس التحريض" في خطب الجمعة وهي التهمة التي نفاها.