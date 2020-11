شاهد: انفجار هائل يهز مبنى في مدينة هيوستن الأمريكية

قال مسؤولون ووسائل إعلام إن انفجارا ضخما هز مبنى في هيوستن بولاية تكساس الأمريكية صباح الجمعة مما أسفر عن إصابة شخص بجروح وتحطم النوافذ وضجيج سمعه الناس من مسافة بعيدة في المنطقة.

وأمكن رؤية أعمدة الدخان واللهب تتصاعد من المنطقة المحيطة بالانفجار بينما تجمعت سيارات الطوارئ في المنطقة.

وقالت إدارة الإطفاء في هيوستون على موقع تويتر إن فريقا متخصصا في التعامل مع المواد الخطرة يتعامل مع الموقف في المنطقة وإن شخصا على الأقل نقل إلى المستشفى.

وقالت شرطة هيوستون على تويتر إن الانفجار وقع في طريق جيسنر بشمال غربي المدينة.

وقالت قناة (كيه.تي.آر.كيه) التابعة لشبكة (إيه.بي.سي) إن سكانا أبلغوا عن تحطم نوافذ وأبواب بالانفجار وأن شخصا واحدا على الأقل شوهد مصابا.

Karen Blok takes me inside her home. When the blast rocked her house and blew out her windows, Karen’s chihuahua ran out. Karen is so worried. What a mess. #abc13 #houstonexplosion pic.twitter.com/S1EaeBWMPS

— Courtney Fischer (@CourtneyABC13) January 24, 2020