البث الحي
سياسة

شاهد: انفجار هائل يهز مبنى في مدينة هيوستن الأمريكية

24/1/2020

قال مسؤولون ووسائل إعلام إن انفجارا ضخما هز مبنى في هيوستن بولاية تكساس الأمريكية صباح الجمعة مما أسفر عن إصابة شخص بجروح وتحطم النوافذ وضجيج سمعه الناس من مسافة بعيدة في المنطقة.

وأمكن رؤية أعمدة الدخان واللهب تتصاعد من المنطقة المحيطة بالانفجار بينما تجمعت سيارات الطوارئ في المنطقة.

وقالت إدارة الإطفاء في هيوستون على موقع تويتر إن فريقا متخصصا في التعامل مع المواد الخطرة يتعامل مع الموقف في المنطقة وإن شخصا على الأقل نقل إلى المستشفى.

وقالت شرطة هيوستون على تويتر إن الانفجار وقع في طريق جيسنر بشمال غربي المدينة.

وقالت قناة (كيه.تي.آر.كيه) التابعة لشبكة (إيه.بي.سي) إن سكانا أبلغوا عن تحطم نوافذ وأبواب  بالانفجار وأن شخصا واحدا على الأقل شوهد مصابا.

وأوضحت أن الانفجار بدأ فيما يبدو في شركة واتسون للطحن والتصنيع.

 وقال مايك إيسكوفيتز، خبير الأرصاد في قناة فوكس نيوز المحلية، إن الانفجار الضخم رصده رادار الطقس المحلي وأحس به الناس على بعد أكثر من 32 كيلومترا.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وكالات
المزيد من سياسة

الإمارات تبحث عن "عقارات فخمة" لسفارتها وبعثتها في إسرائيل

الإمارات وإسرائيل توصلتا إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بمباركة أمريكية (الجزيرة)

السلطات المصرية تعتقل المدير التنفيذي لمنظمة حقوقية بارزة

(فيسبوك)

الخطوط التركية تبدأ شحن لقاحات كورونا لـ400 وجهة حول العالم

طائرات الشحن التركية تبدأ نقل لقاح فيروس كورونا المستجد من الصين إلى أنحاء العالم (رويترز)

بومبيو يصبح أول وزير خارجية أمريكي يزور هضبة الجولان المحتل

بومبيو خلال زيارته للجولان المحتل (رويترز)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

استخدم لعلاج ترمب.. لماذا أوصت منظمة الصحة بعدم استخدام ريمديسيفير لمرضى كورونا؟

منظمة الصحة توصي بعدم استخدام ريمديسيفير لمرضى كورونا (رويترز)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)