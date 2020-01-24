شاهد: أسراب الجراد تغزو محافظة تعز اليمنية

تفاعل يمنيون على مواقع تواصل الاجتماعي عبر نشر فيديوهات وصور تظهر اجتياح الجراد الصحراوي لمساحات كبيرة في محافظة تعز وسط اليمن.

وانتشرت أسراب من الجراد الصحراوي منذ صباح أمس الخميس في عدد من المدن والوديان والحقول الزراعية في بعض مديريات محافظة تعز.

ووثق مواطنون بمحافظة تعز مقاطع فيديو تظهر مجموعات هائلة من الجراد خلال اجتياحها للمحافظة.

اسراب الجراد بعد ظهر اليوم #تعز متزامن مع جو غائم وهثيم وندى . pic.twitter.com/M0eWL12GgQ — Eshraq Almaqtari (@EshraqAlmaqtari) January 23, 2020

وحذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة في وقت سابق من أن الجراد سيشكل أكبر تهديد للإنتاج الزراعي في اليمن بسبب تكاثره المستمر، وقالت إنه يمكن أن يلحق أضرارا بالغلال الزراعية الموسمية والاقتصادات المحلية بما يؤثر على الأمن الغذائي وسبل عيش السكان في البلاد.