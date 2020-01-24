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سياسة

شاهد: أسراب الجراد تغزو محافظة تعز اليمنية

24/1/2020

تفاعل يمنيون على مواقع تواصل الاجتماعي عبر نشر فيديوهات وصور تظهر اجتياح الجراد الصحراوي لمساحات كبيرة في محافظة تعز وسط اليمن.

وانتشرت أسراب من الجراد الصحراوي منذ صباح أمس الخميس في عدد من المدن والوديان والحقول الزراعية في بعض مديريات محافظة تعز.

ووثق مواطنون بمحافظة تعز مقاطع فيديو تظهر مجموعات هائلة من الجراد خلال اجتياحها للمحافظة.

 

 

وحذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة في وقت سابق من أن الجراد سيشكل أكبر تهديد للإنتاج الزراعي في اليمن بسبب تكاثره المستمر، وقالت إنه يمكن أن يلحق أضرارا بالغلال الزراعية الموسمية والاقتصادات المحلية بما يؤثر على الأمن الغذائي وسبل عيش السكان في البلاد.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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