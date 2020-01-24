تركيا.. فحص القادمين من الصين بكاميرات حرارية لتفادي انتشار فيروس كورونا (فيديو)

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، أن السلطات التركية أعادت مريضة صينية للاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا الجديد إلى الصين صباح الجمعة.

وأوضح الوزير التركي في تصريح صحفي الجمعة، أنهم بدأوا بفحص المسافرين القادمين من الصين عبر كاميرات حرارية في المطارات.

وأضاف أنهم أصدروا اليوم دليلًا يتضمن الإجراءات التي ستتخذ في حال تشخيص أو رصد الإصابة بفيروس كورونا الجديد فضلًا عن التدابير الوقاية.

وأكد قائلاً "نتابع من كثب التطورات حول المرض وانتشاره بالتعاون مع المنظمات الدولية".

وفيروس كورونا الجديد الذي بات يسمى بـ"فيروس ووهان" نظراً إلى اكتشاف أول حالة إصابة بالفيروس بهذه المدينة، ينتقل عن طريق الجو في حالات التنفس والعطس والسعال.

بدأت السلطات الصحية التركية فحص جميع ركاب الطائرات القادمة من #الصين عبر الكاميرات الحرارية في محاولة لتفادي انتشار فيروس كورونا الجديد داخل البلاد

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إيقاف سلطات الملاحة في #تركيا ثلاث رحلات جوية كانت تنظم أسبوعيا من مدينة ووهان الصينية إلى #اسطنبول pic.twitter.com/jl6hQse2hK — المعتز بالله حسن 🎯 (@Almoutaz_bellah) January 24, 2020

ومن أول أعراض الإصابة بالفيروس، ارتفاع درجة حرارة الجسم، وألم في الحنجرة، والسعال، وضيق في التنفس، والإسهال، وفي المراحل المتقدمة يتحول إلى التهاب رئوي، وفشل كلوي، قد ينتهي بالموت.

وكشفت الصين عن الفيروس الغامض في 12 ديسمبر/ كانون الأول الماضي بمدينة ووهان.

وارتفعت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا الجديد في الصين إلى 25 شخصاً، والاصابات إلى 830 حالة في آخر حصيلة الجمعة.