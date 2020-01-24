البث الحي
سياسة

تركيا.. فحص القادمين من الصين بكاميرات حرارية لتفادي انتشار فيروس كورونا (فيديو)

24/1/2020

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، أن السلطات التركية أعادت مريضة صينية للاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا الجديد إلى الصين صباح الجمعة.

وأوضح الوزير التركي في تصريح صحفي الجمعة، أنهم بدأوا بفحص المسافرين القادمين من الصين عبر كاميرات حرارية في المطارات.

وأضاف أنهم أصدروا اليوم دليلًا يتضمن الإجراءات التي ستتخذ في حال تشخيص أو رصد الإصابة بفيروس كورونا الجديد فضلًا عن التدابير الوقاية.

وأكد قائلاً "نتابع من  كثب التطورات حول المرض وانتشاره بالتعاون مع المنظمات الدولية".

وفيروس كورونا الجديد الذي بات يسمى بـ"فيروس ووهان" نظراً إلى اكتشاف أول حالة إصابة بالفيروس بهذه المدينة، ينتقل عن طريق الجو في حالات التنفس والعطس والسعال.

ومن أول أعراض الإصابة بالفيروس، ارتفاع درجة حرارة الجسم، وألم في الحنجرة، والسعال، وضيق في التنفس، والإسهال، وفي المراحل المتقدمة يتحول إلى التهاب رئوي، وفشل كلوي، قد ينتهي بالموت.

وكشفت الصين عن الفيروس الغامض في 12 ديسمبر/ كانون الأول الماضي بمدينة ووهان.

وارتفعت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا الجديد في الصين إلى 25 شخصاً، والاصابات إلى 830 حالة في آخر حصيلة الجمعة.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات
المزيد من سياسة

الإمارات تبحث عن "عقارات فخمة" لسفارتها وبعثتها في إسرائيل

الإمارات وإسرائيل توصلتا إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بمباركة أمريكية (الجزيرة)

السلطات المصرية تعتقل المدير التنفيذي لمنظمة حقوقية بارزة

(فيسبوك)

الخطوط التركية تبدأ شحن لقاحات كورونا لـ400 وجهة حول العالم

طائرات الشحن التركية تبدأ نقل لقاح فيروس كورونا المستجد من الصين إلى أنحاء العالم (رويترز)

بومبيو يصبح أول وزير خارجية أمريكي يزور هضبة الجولان المحتل

بومبيو خلال زيارته للجولان المحتل (رويترز)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

استخدم لعلاج ترمب.. لماذا أوصت منظمة الصحة بعدم استخدام ريمديسيفير لمرضى كورونا؟

منظمة الصحة توصي بعدم استخدام ريمديسيفير لمرضى كورونا (رويترز)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)